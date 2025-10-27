Boca se lo dio vuelta a Barracas Central y sumó tres puntos clave para el Torneo y la Copa

Con un doblete de Giménez y otro de Merentiel, Boca se impuso 3-1 ante el Barracas Central, que se quedó con diez jugadores en el primer tiempo. El equipo de Úbeda, trepó al podio de la Zona B y alcanzó el segundo puesto de la tabla anual.

Boca superó a Barracas Central por 3 a 1, en la cancha del Guapo y dio un paso fundamental rumbo al futuro. Primero, el valor del triunfo de este partido postergado de la 14° fecha: ahora, está tercero, con 20 puntos, una unidad menos que Central Córdoba y Estudiantes.

Segundo, se acomoda en la tabla rumbo a la Copa Libertadores del año próximo: suma 53 puntos, a 9 del líder en esa clasificación (ya con el boleto asegurado), Rosario Central.

Y algo más: supera por una unidad a River en el objetivo de volver a jugar la Libertadores, luego de dos temporadas al margen. El equipo millonario, tercero, está en zona de “pre” Libertadores.

En un partido cargado de fricción, polémicas y momentos de tensión, el Xeneize venció 3-1 a Barracas Central en su encuentro postergado de la fecha 12 y se reencontró con una victoria vital que lo devuelve a los puestos de playoff y de clasificación a la Copa Libertadores en la tabla anual. El equipo de Claudio Úbeda tuvo que remar desde atrás, pero terminó imponiéndose con un doblete de Milton Giménez y otro gol de Miguel Merentiel.

El encuentro arrancó con polémica desde el inicio: a los dos minutos, Barrios golpeó en la nuca a Merentiel, pero el VAR no intervino y generó las primeras protestas. Poco después, Iván Tapia fue expulsado por una doble amonestación antes del cuarto de hora.

Pero bajo ese contexto caliente, Barracas dio el golpe: a los 20 minutos, Rodrigo Insúa sorprendió a todos con un bombazo desde 35 metros que se clavó en el arco de Marchesín, poniendo el 1-0 parcial. Boca, dueño de la pelota pero sin ideas, se mostró trabado y sin profundidad, incapaz de romper el bloque defensivo del Guapo, que resistió con oficio hasta el descanso.

Sin embargo, el segundo tiempo mostró una versión completamente diferente del Xeneize. Con el ingreso de Exequiel Zeballos, Boca ganó dinamismo, aceleración y variantes ofensivas. Así, en apenas diez minutos, el equipo dio vuelta la historia: Milton Giménez marcó por duplicado y le dio un giro de 180 grados al partido.

Fue allí cuando Boca comenzó a fluir y a encontrar espacios ante un rival obligado a salir. Con el resultado a favor, Boca controló los tiempos y liquidó el duelo con una gran contra conducida por Zeballos, quien asistió a Merentiel para el 3-1 definitivo a los 20 minutos del complemento.

Con este triunfo, Boca alcanzó el tercer puesto en su zona Clausura y escaló al segundo lugar en la tabla anual con 53 puntos, a solo uno de River y a dos de Argentinos Juniors. Una victoria clave que lo vuelve a poner en carrera por todo, justo cuando más lo necesitaba.