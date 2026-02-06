Hoy comienza la Fiesta Nacional del Mate en Paraná

Este viernes y sábado se realiza la 35° edición de la Fiesta Nacional del Mate, a partir de las 18 en la Plaza de las Colectividades y con una grilla de artistas que genera amplias expectativas por su convocatoria.

Desde la municipalidad de Paraná dieron a conocer el mapa del evento, los accesos y todos los detalles que necesitás saber para disfrutar del evento que contará con varios escenarios y el tradicional Concurso de Cebadores y una feria.

La grilla de artistas

El viernes 6 se presentan el Gran Ensamble del Paraná, Coti, Raly Barrionuevo, Los Nocheros y los ganadores del Premate.

Mientras que todas las expectativas están puestas en el día sábado, con Lali como figura principal. También estarán Gauchito Club, Rombai, Los Caballeros de la Quema, Rombai y ganadores del Premate.

Escenarios

El escenario mayor “Luis Pacha Rodríguez”, estará ubicado en la Plaza de las Colectividades. Con grandes pantallas y una pasarela frontal de 15 metros que permitirá una mayor cercanía de los artistas con el público. También se instalarán pantallas adicionales con retardadores de sonido en distintos sectores, para garantizar una correcta visualización desde las barrancas y la costanera.

Además habrá otros escenarios menores como Matecito; Pariente del Mar y el espacio Artemate.

El Matecito es un escenario dedicado a las infancias con propuestas artísticas que combinan música y juegos. Será a partir de las 19 con acceso libre para todo el público.

ArteMate: en la Casa de la Costa, de 19 a 22 hs. Dedicado a las artes visuales y a las prácticas artísticas participativas.

En el escenario Pariente del Mar se presentarán propuestas para ampliar la oferta con música y expresiones artísticas alternativas.

Para este viernes el sector preferencial ofrece la modalidad de platea con sillas sin numerar y para el día sábado tendrá la modalidad de campo.

Ingresos

Que Sí y que No podés llevar:

Desde la organización recomiendan: llevar mate, celular, riñoneras o mochilas; botellas plásticas con agua; repelente; protector solar y abanico.

Mientras que no se puede concurrir con bebidas alcohólicas; objetos de vidrio o punzantes.

Los cortes de calles por la Fiesta Nacional del Mate

En materia de tránsito, se dispuso un dispositivo integral con cortes desde el jueves a las 17 hasta el domingo al mediodía. Las interrupciones afectarán a las intersecciones de Laurencena y San Nicolás; Laurencena y Güemes; Güemes y Moreno; Moreno y Gregoria Matorra de San Martín; San Martín y Etchevehere; Güemes y Liniers; y Liniers y La Rioja. También habrá sectores de prevención en la intersección de calles Moreno y La Torre y Vera; y en la esquina de Alberdi y Gregoria Matorra de San Martín.

Se anunció, asimismo, un sector exclusivo para personas con discapacidad, que podrán estacionar en calle Carlos Alberto Asiaín, entre Santander y Ascúa. Los colectivos y combis que trasladen público contarán con dos puntos de descenso de pasajeros, ubicados en calles Ayacucho y Solanas, con presencia de inspectores de tránsito.

