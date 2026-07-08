La Argentina cayó 20 puestos en el ranking de los países más seguros del mundo

La Argentina cayó 20 puestos en el Índice Global de Paz 2026 del Instituto de Economía y Paz (IEP, por sus siglas en inglés), el ranking internacional que evalúa el nivel de estabilidad de 163 países, por lo que quedó en el lugar 72.

La caída responde, según el organismo, al crecimiento de enfrentamientos durante manifestaciones públicas y al registro de «muertes derivadas de conflictos internos», que responden principalmente al crimen organizado en la provincia de Santa Fe.

El dato de los asesinatos en esa provincia no venía siendo incluido en los informes anteriores, pero el IEP aclaró que lo incorporó debido a que la cifra superó los umbrales metodológicos que se utilizan para clasificarlo como “conflicto interno”.

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