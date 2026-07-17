Gran convocatoria en el Domo Inmersivo del MiradorTEC durante las vacaciones de invierno

La programación especial del Domo Inmersivo del MiradorTEC está teniendo una gran convocatoria durante las vacaciones de invierno. Familias de distintos puntos de la provincia ya participaron de las funciones y todavía quedan lugares disponibles para este viernes 17 y sábado18.

La propuesta es impulsada por la Secretaría General de la Gobernación, a través de la Secretaría de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación, y ofrece experiencias gratuitas con proyecciones en 360°, sonido envolvente y contenidos pensados para públicos de todas las edades.

Durante las funciones, grandes y chicos pueden viajar por el universo, explorar las profundidades del océano, descubrir cómo funciona el cerebro humano y encontrarse cara a cara con dinosaurios, entre otras experiencias educativas y recreativas.

El secretario de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación, Emanuel Gainza, destacó la respuesta del público y señaló: «Como plantea el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, es importante que siempre podamos generar propuestas para que las familias aprovechen la tecnología. El MiradorTEC es un espacio que antes estaba destinado a oficinas públicas y que, por decisión del gobernador Rogelio Frigerio, hoy es un parque de innovación y tecnología abierto a la comunidad. Queremos que las familias vengan, conozcan este lugar y disfruten de una experiencia diferente durante las vacaciones».

Además, remarcó que «es una muy buena oportunidad para disfrutar en familia de una propuesta gratuita, con contenidos educativos y recreativos, que acerca la tecnología de una manera innovadora a chicos y grandes».

Las últimas funciones de la programación especial se realizarán este viernes y sábado, con cupos limitados. El domingo no habrá actividades debido a la final de la Copa Mundial de fútbol.

La programación completa, los horarios y el formulario de inscripción se encuentran disponibles en la página web del Domo Inmersivo: https://inmersivo.miradortec.net.ar/