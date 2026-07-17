La segunda etapa de Calle a Calle se ejecuta en Bajada Grande

Se trata del programa integral de recuperación de la infraestructura vial que desarrolla la Municipalidad de Paraná para mejorar la conectividad, la seguridad vial y la accesibilidad en la capital provincial. La segunda etapa de este plan contempla la intervención en cuadras y tramos viales mediante obras de pavimentación, reasfaltado, cordón cuneta, perfilado, nivelación, mejorado de calles y optimización del escurrimiento pluvial.

La presidenta de la comisión vecinal Croacia Sur, Gabriela Alem, destacó los trabajos que la Municipalidad lleva adelante en el barrio. “Hace dos semanas que las máquinas están trabajando. Teníamos calles que eran intransitables y hoy ya se pueden transitar. Se colocó ripio en varias cuadras y los trabajos van a continuar para llegar a todo el barrio”, señaló.

La vecina Graciela Giles también valoró el avance de las obras y destacó el impacto que tendrán en la vida cotidiana de las familias. “Estas mejoras son muy importantes. En mi caso tengo un hijo con discapacidad y ahora el transporte podrá ingresar con mayor facilidad. Es un cambio que esperábamos desde hace mucho tiempo”, expresó.

Se priorizan las calles con problemas de transitabilidad, sectores con dificultades para el ingreso de ambulancias, transporte y servicios de emergencia, zonas con inconvenientes de escurrimiento y conexiones estratégicas para la circulación cotidiana de vecinos y vecinas.

Detalles de los trabajos

Barrio Bajada Grande

Calle 1280, entre Croacia y calle 1282: se realizaron trabajos de perfilado, limpieza de cunetas y reposición de material calcáreo y ripio arcilloso.

Calle 1282, entre Croacia y Juan Bautista Arnaldi: se ejecutaron tareas de limpieza de cunetas, perfilado y mejorado con ripio arcilloso.

Calle Juan Bautista Arnaldi, entre calle 1282 y Pasaje Portland: se realizaron trabajos de limpieza de cunetas, perfilado y mejorado con ripio arcilloso. Resta completar la obra.

Calle 1439, desde Juan Bautista Arnaldi hasta Valentín Denis: se efectuaron trabajos de perfilado, limpieza de cunetas y reposición de material calcáreo. Resta realizar el mejorado con ripio arcilloso.

Se trata del programa integral de recuperación de la infraestructura vial que desarrolla la Municipalidad de Paraná para mejorar la conectividad, la seguridad vial y la accesibilidad en la capital provincial. La segunda etapa de este plan contempla la intervención en cuadras y tramos viales mediante obras de pavimentación, reasfaltado, cordón cuneta, perfilado, nivelación, mejorado de calles y optimización del escurrimiento pluvial.

La presidenta de la comisión vecinal Croacia Sur, Gabriela Alem, destacó los trabajos que la Municipalidad lleva adelante en el barrio. “Hace dos semanas que las máquinas están trabajando. Teníamos calles que eran intransitables y hoy ya se pueden transitar. Se colocó ripio en varias cuadras y los trabajos van a continuar para llegar a todo el barrio”, señaló. La vecina Graciela Giles también valoró el avance de las obras y destacó el impacto que tendrán en la vida cotidiana de las familias. “Estas mejoras son muy importantes. En mi caso tengo un hijo con discapacidad y ahora el transporte podrá ingresar con mayor facilidad. Es un cambio que esperábamos desde hace mucho tiempo”, expresó. Se priorizan las calles con problemas de transitabilidad, sectores con dificultades para el ingreso de ambulancias, transporte y servicios de emergencia, zonas con inconvenientes de escurrimiento y conexiones estratégicas para la circulación cotidiana de vecinos y vecinas. Detalles de los trabajos Barrio Bajada Grande Calle 1280, entre Croacia y calle 1282: se realizaron trabajos de perfilado, limpieza de cunetas y reposición de material calcáreo y ripio arcilloso. Calle 1282, entre Croacia y Juan Bautista Arnaldi: se ejecutaron tareas de limpieza de cunetas, perfilado y mejorado con ripio arcilloso. Calle Juan Bautista Arnaldi, entre calle 1282 y Pasaje Portland: se realizaron trabajos de limpieza de cunetas, perfilado y mejorado con ripio arcilloso. Resta completar la obra. Calle 1439, desde Juan Bautista Arnaldi hasta Valentín Denis: se efectuaron trabajos de perfilado, limpieza de cunetas y reposición de material calcáreo. Resta realizar el mejorado con ripio arcilloso. Barrio Cáritas – 18 Viviendas Se realizaron tareas de perfilado y reposición de material calcáreo. Resta ejecutar el mejorado con ripio arcilloso. Calle Valentín Denis, entre Procesión Náutica y calle 1439: se realizaron trabajos de limpieza de cunetas, perfilado y reposición de material calcáreo.

Se realizaron tareas de perfilado y reposición de material calcáreo. Resta ejecutar el mejorado con ripio arcilloso.

Calle Valentín Denis, entre Procesión Náutica y calle 1439: se realizaron trabajos de limpieza de cunetas, perfilado y reposición de material calcáreo.