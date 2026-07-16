Argentina en la final del Mundial: remontó ante Inglaterra y buscará el bicampeonato frente a España

Argentina en la final del Mundial volvió a convertirse en realidad tras una histórica remontada frente a Inglaterra. El equipo de Lionel Scaloni ganó 2-1 con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez y el domingo definirá el título ante España en Nueva Jersey.

La Argentina en la final del Mundial volvió a escribir un capítulo inolvidable en su historia futbolística. La Selección nacional dio una nueva muestra de carácter al revertir un partido que se había presentado cuesta arriba frente a Inglaterra, ganó 2 a 1 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y se clasificó por segunda Copa del Mundo consecutiva al encuentro decisivo. El próximo domingo buscará el bicampeonato cuando enfrente a España en Nueva Jersey.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni atravesó momentos de enorme dificultad durante gran parte del complemento, pero volvió a demostrar personalidad para sobreponerse a la adversidad. Tras quedar en desventaja por el tanto de Anthony Gordon, la Albiceleste reaccionó en el tramo final con dos goles en apenas seis minutos que desataron el festejo argentino. Diccionariosy enciclopedias

Enzo Fernández igualó el encuentro con un extraordinario remate desde afuera del área, mientras que Lautaro Martínez, ingresado desde el banco de suplentes, selló la remontada en tiempo de descuento para confirmar la clasificación a una nueva final mundialista. Diccionariosy enciclopedias

Un primer tiempo de alta intensidad y pocas situaciones

La semifinal comenzó con un desarrollo muy disputado, marcado por la presión constante de ambos equipos y un trámite friccionado en la mitad de la cancha. Argentina intentó imponer la circulación de la pelota, mientras que Inglaterra apostó por la intensidad física para cortar los circuitos ofensivos del campeón del mundo. Referenciageográfica

Las primeras aproximaciones fueron escasas. Inglaterra generó la situación más clara de la etapa inicial con un cabezazo de John Stones que pasó cerca del arco defendido por Emiliano Martínez. Del otro lado, Enzo Fernández respondió con un potente remate de media distancia que salió apenas por encima del travesaño.

El árbitro estadounidense Ismail Elfath permitió el juego fuerte durante buena parte del primer tiempo y recién mostró la primera tarjeta amarilla a los 36 minutos para Elliot Anderson. Poco después también fue amonestado Lisandro Martínez tras cortar un contragolpe inglés.

Inglaterra golpeó, pero Argentina nunca perdió la calma

El segundo tiempo comenzó con una gran oportunidad para Julián Álvarez, quien exigió una notable intervención de Jordan Pickford. Sin embargo, cuando mejor parecía estar el conjunto argentino, Inglaterra encontró el gol.

A los nueve minutos del complemento, Anthony Gordon apareció por el segundo palo luego de ganarle la espalda a Nahuel Molina y definió con precisión para establecer el 1 a 0 que silenció por algunos instantes a la multitud argentina presente en Atlanta.

Lejos de desordenarse, la Scaloneta continuó buscando el empate. Lionel Scaloni movió el banco con los ingresos de Nicolás González, Rodrigo De Paul, Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi y Lautaro Martínez, cambios que terminarían siendo determinantes para modificar el desarrollo del partido.

Pickford sostuvo a Inglaterra hasta el tramo final

Argentina incrementó la presión y comenzó a generar situaciones de peligro una tras otra. Jordan Pickford respondió con solvencia ante un cabezazo de Nicolás González y luego volvió a intervenir para evitar el empate.

La oportunidad más clara llegó a los 75 minutos. Alexis Mac Allister conectó de cabeza y estrelló la pelota en el palo. En la continuidad de la jugada, el arquero inglés volvió a salvar a su equipo con otra intervención decisiva.

El campeón del mundo insistió una y otra vez. Los ingresos desde el banco aportaron frescura ofensiva y la presencia constante de Lionel Messi comenzó a inclinar definitivamente la balanza en favor del conjunto argentino.

Enzo Fernández encendió la ilusión

Cuando el reloj marcaba los 85 minutos apareció uno de los grandes protagonistas de la tarde.

Lionel Messi encontró a Enzo Fernández en las inmediaciones del área y el mediocampista acomodó la pelota con la pierna izquierda antes de sacar un preciso derechazo cruzado que dejó sin posibilidades a Pickford.

El gol desató el desahogo argentino y modificó por completo el ánimo del partido. Inglaterra, que hasta ese momento parecía tener controlada la clasificación, comenzó a sentir el impacto del empate y retrocedió peligrosamente.

Lautaro Martínez escribió otro capítulo inolvidable

Con nueve minutos de adición por delante, Argentina mantuvo la intensidad ofensiva convencida de que todavía podía quedarse con la victoria. Referenciageográfica

A los 91 minutos llegó el momento decisivo. Alexis Mac Allister remató y la pelota se estrelló en el palo. La jugada continuó con un centro de Lionel Messi desde la derecha que encontró completamente libre a Lautaro Martínez por el segundo palo.

El delantero del Inter no falló y empujó la pelota al fondo del arco para establecer el 2 a 1 definitivo que hizo estallar de alegría a miles de hinchas argentinos tanto en el estadio como en distintos puntos del país.

El pitazo final confirmó la clasificación y desató un nuevo festejo de la Albiceleste, que volvió a demostrar una enorme capacidad de reacción en uno de los partidos más exigentes del torneo. Diccionariosy enciclopedias

Un nuevo desafío por la gloria

La victoria sobre Inglaterra depositó nuevamente a Argentina en la final de una Copa del Mundo. Después de conquistar el título en la edición anterior, el equipo de Lionel Scaloni tendrá ahora la oportunidad de defender la corona frente a España.

La final se disputará el próximo domingo en Nueva Jersey y enfrentará a dos de las selecciones que mostraron el mejor rendimiento a lo largo del campeonato.