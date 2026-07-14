El Ministerio de Seguridad Nacional y Uber firmaron un acuerdo para colaborar en la difusión de Alerta Sofía en Argentina

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y el director Global del Equipo de Seguridad Pública de Uber, Mike Sullivan, firmaron un acuerdo para incorporar Alerta Sofía a dicha aplicación en Argentina, una iniciativa que permitirá ampliar el alcance de las alertas por niños y adolescentes desaparecidos.

A partir de esta integración, cuando las autoridades activen una Alerta Sofía, socios conductores y usuarios registrados en la app de Uber ubicados dentro del área de búsqueda recibirán una notificación en la aplicación con la información oficial del caso.