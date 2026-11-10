Frigerio recibió a la nueva presidenta municipal de Aldea María Luisa

El gobernador Rogelio Frigerio se reunió en la Casa de Gobierno con la intendenta de Aldea María Luisa, Elizabeth María Celeste Pando, en el marco de una presentación institucional en la que dialogaron sobre distintos temas vinculados a la gestión de la localidad.

Durante el encuentro, abordaron diversas necesidades de la comunidad y cuestiones relacionadas con el trabajo que lleva adelante el equipo de gestión comunal.

Al respecto, Pando expresó que «se tocaron diversos temas sobre todas necesidades que surgieron del trabajo diario de nuestro equipo».

Asimismo, valoró el intercambio con el mandatario y señaló: «Fue una reunión muy fructífera para nuestro pueblo. Pudimos gestionar distintas necesidades y, por supuesto, el gobernador quedó a disposición».

Pando asumió formalmente sus funciones el jueves 15 de octubre, durante una sesión especial del Honorable Concejo Deliberante. De esta manera, completará el período de gestión que dejó vacante Luis Pablo Schonfeld, fallecido el pasado 3 de noviembre, hasta diciembre de 2027.

Participaron de la reunión la secretaria del Consejo, Agustina Werner, y el secretario de Obras y Servicios Públicos, David Zaro.