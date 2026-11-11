Una mujer fallecida y un hombre grave tras volcar un auto sobre Ruta 14

Un Peugeot 206 volcó e impactó contra el guardarraíl en la Ruta Nacional 14, cerca del peaje de Colonia Elía. Una mujer falleció en el lugar y un hombre fue trasladado al hospital con lesiones graves y riesgo de muerte.

Una mujer murió y un hombre resultó gravemente herido tras el vuelco de un automóvil sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 100, unos 300 metros antes del peaje de Colonia Elía, en el departamento Uruguay. El siniestro vial ocurrió este miércoles, alrededor de las 4:30 de la madrugada, cuando un Peugeot 206 perdió el control mientras circulaba en sentido norte-sur.

Según informó el Puesto de Control Vial Bella Vista, por causas que todavía se investigan, el conductor perdió el dominio del vehículo, que volcó e impactó contra el guardarraíl. El automóvil quedó volcado sobre la calzada y sus inmediaciones.

Como consecuencia del accidente, una mujer que viajaba en el vehículo falleció en el lugar. Su cuerpo fue encontrado a un costado de la cinta asfáltica, mientras que el otro ocupante, un hombre, sufrió lesiones de gravedad.

El hombre fue hospitalizado con riesgo de muerte

El sobreviviente fue asistido por personal sanitario y trasladado a un hospital de la zona para recibir atención médica. De acuerdo con el reporte policial, su estado era reservado y presentaba riesgo de muerte.

Al momento del informe, las autoridades todavía no habían logrado establecer las identidades de los dos ocupantes del Peugeot 206.

Personal policial tomó intervención para determinar las circunstancias en las que se produjo el vuelco y establecer qué provocó que el automóvil perdiera el control.

El siniestro ocurrió sobre la autovía nacional, en el tramo próximo al peaje de Colonia Elía, en dirección hacia el sur. La investigación continuará con las actuaciones correspondientes para esclarecer la mecánica del accidente.