Más de 1200 entrerrianos participaron este año del programa Conociendo mi Provincia

La iniciativa del Gobierno de Entre Ríos alcanzó a personas de 27 localidades de 12 departamentos. Este martes, estudiantes de la escuela NINA Nº 39 Gral. Francisco Ramírez, de Las Masitas, departamento Diamante, realizaron el circuito Paraná Cultural.

El Gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, continúa fortaleciendo el programa Conociendo mi Provincia, una política de turismo social que promueve el acceso a experiencias recreativas, culturales y educativas, y genera oportunidades para que los entrerrianos conozcan y valoren el patrimonio de su territorio. En lo que va de 2026, más de 1.200 personas participaron de las propuestas del programa, provenientes de 27 localidades que comprenden 12 departamentos de la provincia. La iniciativa se desarrolla mediante distintos circuitos turísticos que permiten recorrer ciudades, conocer espacios históricos y culturales y disfrutar de los paisajes y atractivos naturales de Entre Ríos.

La propuesta contempla seis circuitos turísticos: Paraná Cultural; Tras los pasos del General Urquiza; Naturalmente Entre Ríos; Sur entrerriano; Norte entrerriano y Las Tierras de Juan de Garay. Cada uno ofrece experiencias vinculadas con la historia, la cultura y los ambientes naturales de distintas regiones, favoreciendo el reconocimiento y la valoración de la identidad entrerriana.

Un recorrido por Paraná

Este martes 10 de noviembre, 30 integrantes de la escuela NINA Nº 39 Gral. Francisco Ramírez, de Las Masitas, distrito Doll, departamento Diamante, participaron del circuito Paraná Cultural. El contingente, integrado por docentes y estudiantes de entre 5 y 12 años, visitó la Casa de Gobierno, donde conoció su historia y funciones; el Domo Parador TEC, con una experiencia audiovisual inmersiva de 360 grados; y el Túnel Subfluvial, donde recorrió las instalaciones y participó de una charla informativa sobre su historia. El itinerario incluyó además un paseo por la costanera y el Parque Urquiza.

El cronograma de actividades continuará durante noviembre, con alrededor de cinco viajes que todavía se encuentran pendientes de realización. De esta manera, el programa seguirá ampliando las oportunidades para que más entrerrianos puedan recorrer su provincia y acceder a propuestas de turismo social y educativo.