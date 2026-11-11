Paraná: Oficinas a la Comunidad estará en la zona noreste de la ciudad

El programa llega este jueves 12 de noviembre en la Escuela de Salud Mental (Ambrosetti y Rondeau). La atención será de 8:30 a 12:30.

El servicio de la Municipalidad de Paraná, acercando a los vecinos atención, asesoramiento y gestión de trámites municipales, estará este jueves en el Hospital Escuela de Salud Mental (Ambrosetti y Rondeau)

Las áreas que estarán presentes:

Desarrollo Humano: inscripción a la Tarjeta Social y/o Celiaquía y asesoramiento sobre la Ley 4035 por ancianidad. Para estas gestiones se deberá asistir con DNI, fotocopia de DNI y constancia o certificación médica.

Licencia de Conducir: asesoramiento y guía para solicitar turnos, entrega de formularios, declaración jurada de afecciones y planillas, además de test psicológico para categorías profesionales.

Tarjeta SUBE: información sobre beneficios para obreros, estudiantes de los niveles primario, secundario, universitario y terciario y personas con discapacidad. También se podrán realizar altas y renovaciones.

Atención al vecino

Discapacidad: asesoramiento sobre Certificado Único de Discapacidad (CUD), pensiones y Banco de Ayudas Técnicas. También se brindará acompañamiento y seguimiento de situaciones, con articulación con áreas municipales y provinciales.

Promover Derechos: asesoramiento legal gratuito en género, diversidad y familia.

Oficina de Empleo: asesoramiento sobre los programas Fomentar Empleo y Te Conecto.

Defensoría del Pueblo de Paraná: recepción y orientación ante reclamos vinculados con servicios y obras públicas, contaminación ambiental, prestaciones de salud, conflictos entre vecinos y problemáticas de personas mayores, entre otros. También estará disponible el Centro de Mediación Comunitaria.

Programas y servicios municipales

Economía Social: entrega de semillas de estación primavera-verano.

Personas Mayores: desde el Área de Deportes se brindará información sobre actividades deportivas, Colonia de Verano, Juegos de la Ciudad y encuentros recreativos. El Área Social ofrecerá intervenciones, apoyo y asistencia junto a trabajadoras y trabajadores sociales, además de talleres y charlas sobre promoción de la salud y bienestar integral, y actividades destinadas a fortalecer la integración y el apoyo comunitario.

Control Urbano: relevamiento de situaciones irregulares en el barrio y atención de consultas vecinales vinculadas con ruidos molestos, ocupación del espacio público y actividades no autorizadas. También se brindará información sobre campañas de concientización relacionadas con el uso del espacio público, residuos y convivencia urbana, y se articularán inspecciones programadas cuando corresponda.

Habilitaciones: asesoramiento personalizado sobre habilitaciones comerciales, recepción de documentación e inicio de trámites, información sobre normativa vigente y programas de regularización simplificada. También se orientará a comercios informales para acompañar su incorporación al sistema formal.