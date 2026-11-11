La Municipalidad refuerza el dispositivo de asistencia a familias de Bajada Grande por la creciente del río

El Municipio mantiene operativos de asistencia y evacuación en los sectores afectados. Once personas pasaron la noche en el punto de encuentro. Hoy está previsto un nuevo operativo para trasladar otra familia.

Ante el avance del agua en sectores costeros, el Comité Técnico de Emergencia (CTE) mantiene un relevamiento permanente y despliega tareas de asistencia y evacuación para acompañar a los vecinos afectados.

El secretario de Desarrollo Humano, Enrique Ríos, explicó que “de acuerdo con la evolución del nivel del río se fueron atendiendo los requerimientos de distintas familias”. En ese sentido, confirmó que “se llevará adelante una nueva evacuación a pedido de una familia que ya no puede contener el ingreso del agua en su vivienda”.

Además, indicó que “se realizó un relevamiento desde Bajada Grande hasta las zonas de Toma Nueva y Toma Vieja, donde se detectaron situaciones que se fueron agravando con el avance de la creciente”.

Uno de los puntos que demandó mayor atención fue el terraplén de la zona de Puerto Sánchez. Ríos explicó: “Los equipos municipales trabajaron para evitar que se interrumpiera ese sector”. El funcionario destacó el trabajo coordinado de las distintas áreas del Municipio y de los auxiliares de Defensa Civil para responder a las necesidades de los vecinos.

En relación con las personas alojadas en el punto de encuentro en el Mirador de Bajada Grande, Ríos precisó que once personas pasaron la noche en el lugar. “La cantidad puede variar durante el día, ya que algunos damnificados optan por trasladarse temporalmente a las viviendas de familiares, amigos o vecinos”, contó.

Lucas García, coordinador de Protección Civil, confirmó que durante la jornada se realizará un nuevo procedimiento de evacuación en la zona afectada. “Vamos a ingresar nuevamente al agua con equipamiento para hacer la evacuación de una familia”, explicó. “Estos procedimientos se llevan adelante de manera permanente, con equipos preparados y personal técnico capacitado para intervenir ante situaciones de emergencia”, aseguró.

El Municipio implementa todos los días un sistema de alerta temprana para advertir a la población sobre los riesgos. Además, difunde información y recomendaciones al tiempo que mantiene contacto directo con los vecinos de los sectores comprometidos.

Mientras continúa la creciente, el CTE sostiene los recorridos, el relevamiento territorial y la asistencia en Bajada Grande, Puerto Sánchez, Toma Nueva, Toma Vieja, Los Arenales y otros sectores costeros.