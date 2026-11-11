León XIV a los presos: “Aún en el mal más profundo, es un momento para reiniciar sus vidas”

El Papa visitó el Penal de Devoto este miércoles por la mañana y remarcó a los internos la oportunidad de redimirse pese a sus delitos.

Durante su visita al Penal de Devoto, el papa León XIV encabezó un encuentro con personas privadas de la libertad a quienes les transmitió un mensaje de esperanza, redención y reinserción social, al remarcar que “aun cuando el ser humano se deshumaniza y genera tragedia, una pequeña luz permanece”.

En el marco de su agenda oficial en la Argentina, el Sumo Pontífice se dirigió a los internos y reflexionó sobre la dureza del encierro y el dolor de las acciones pasadas: “Queridos hermanos, aún en el medio del mal, el dolor y el mal más profundo que hayan podido causar, esta situación es un momento para poder reiniciar sus vidas. El ser humano no florece a pesar del límite, sino a través del límite”.

El Santo Padre instó a ver la permanencia en el penal como un punto de inflexión para el cambio personal y social: “Puede ser una oportunidad para empezar de nuevo, haciendo las paces con Dios, pero reinsertándose en el seno de sus familias y de la sociedad. Este lugar nos recuerda la dureza del límite; imagino sus noches sin dormir, extrañando a sus seres queridos o pensando en quienes pudieron lastimar”.

En esa línea, León XIV enfatizó que el presidio también puede alojar procesos profundos de transformación: “La cárcel es testigo de profundos cambios y crecimiento; es testigo de personas que, habiendo experimentado la fragilidad humana en su aspecto más doloroso, con la gracia de Dios, es posible encender pequeñas luces de esperanza. Esos rayos de luz se irradian también afuera”.

Además, el Papa dedicó un tramo de sus palabras a los allegados de los reclusos y a la centralidad del mensaje evangélico sobre el encierro: “Queridos padres y madres, esposas e hijos, me gustaría recordarles que Jesucristo habló de cuán importante es la caridad, se identificó con un preso, y él mismo antes de dar la vida por nosotros fue privado de su libertad. Pidámosle al Jesús cautivo que el tiempo en la cárcel se convierta en tiempo de gracia y salvación”.

Finalmente, el Pontífice dejó un mensaje al personal penitenciario y a la comunidad general, al sostener ante los su tarea representa “un desafío que es posibilidad de crecimiento y superación”, y concluyó recordando: “Visitar a los presos es una obra de misericordia a la que todos estamos llamados”.

Por su parte, reclusos compartieron sus testimonios durante la visita del papa y relataron cómo su acercamiento a Jesús les permitió superar momentos de angustia, recuperar la paz interior y renovar sus esperanzas de construir un futuro alejado de las adicciones y el delito.