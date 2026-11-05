Choque frontal en Ruta 11

Los vehículos colisionaron en el acceso a Aldea Protestante. Dos mujeres y un hombre fueron derivados al hospital de Diamante con distintas lesiones.

Un choque frontal entre dos automóviles en la Ruta Provincial 11 dejó tres personas heridas a la altura del kilómetro 34, en el departamento Diamante. El siniestro involucró a un Fiat Palio y un Fiat Siena que circulaban en sentidos contrarios. Como consecuencia del impacto, dos ocupantes de uno de los vehículos debieron ser trasladados al Hospital San José de Diamante, mientras que el tránsito permaneció reducido a un solo carril.

Según informó la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial de Entre Ríos, el Fiat Palio Attractive era conducido por una joven de 23 años, domiciliada en Diamante, quien viajaba sin acompañantes. La mujer sufrió un traumatismo en la muñeca derecha, aunque la gravedad de la lesión todavía debía determinarse.

En el Fiat Siena circulaban un hombre de 69 años, y una mujer de 66, ambos domiciliados en Vicente López, provincia de Buenos Aires. Los dos presentaron politraumatismos y fueron trasladados al Hospital San José para recibir atención médica y evaluar el alcance de las lesiones.

Investigan un posible sobrepaso antes del choque

De acuerdo con la información policial preliminar, el Fiat Palio circulaba por la Ruta Provincial 11 en sentido descendente, mientras que el Fiat Siena avanzaba en dirección contraria. Por causas que se investigan, ambos vehículos colisionaron de frente.

La principal hipótesis indica que el conductor del Fiat Siena habría intentado realizar una maniobra de sobrepaso, circunstancia que podría haber provocado la colisión. Sin embargo, esta mecánica todavía no fue confirmada y deberá establecerse mediante las pericias correspondientes.

En el lugar intervinieron efectivos de la Comisaría Strobel y personal del Puesto de Control Vial Diamante, quienes asistieron en el procedimiento y organizaron la circulación de vehículos mientras se desarrollaban las tareas policiales.