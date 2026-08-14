Pablo Millán y Costa llegan al Teatro 3 de Febrero

«Culpables de este Humor», el espectáculo que vuelve a tomar el escenario de Paraná de la mano de dos artistas que saben cómo conquistar al público.

El próximo sábado 15 de agosto a las 21:00 horas, el emblemático Teatro 3 de Febrero recibirá a Pablo Millán y Costa con su nuevo espectáculo: «Culpables de este Humor», una propuesta que promete una noche inolvidable cargada de risas, emoción y música.

En esta ocasión, Costa regresa a Paraná con toda la fuerza de su carisma, su histrionismo y ese estilo único que la ha convertido en una de las figuras más queridas del espectáculo argentino. Junto a Pablo Millán, conforman una dupla explosiva que invita al público a disfrutar de un show dinámico, divertido y profundamente humano.

«Culpables de este Humor» es mucho más que un espectáculo cómico. Es un encuentro donde el humor se mezcla con la música, las anécdotas, las historias de vida y un permanente ida y vuelta con el público. A través de personajes, relatos desopilantes y momentos cargados de emoción, los artistas construyen una experiencia que conecta con espectadores de todas las edades.

La propuesta combina monólogos, situaciones cotidianas, ocurrencias inesperadas y momentos musicales que convierten cada función en una experiencia única. La espontaneidad y la complicidad con la audiencia son protagonistas de una noche donde las carcajadas están garantizadas.

Con una trayectoria reconocida y el cariño de miles de seguidores en todo el país, Pablo Millán y Costa presentan un espectáculo pensado para disfrutar, emocionarse y celebrar el encuentro. Una invitación a dejar las preocupaciones de lado y entregarse al placer de reír.

«Culpables de este Humor» Con Pablo Millán y Costa.

Sábado 15 de agosto – 21:00 horas

Teatro 3 de Febrero – Paraná

Localidades en venta en Boleteria del Teatro PLATEAS POPULARES $25.000 o ingresando a www.plateavip.com.ar

Una noche para reír, emocionarse y confirmar que, cuando el humor es compartido, todos somos culpables.