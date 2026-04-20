La Sinfónica de Entre Ríos presenta la Sinfonía Pastoral de Beethoven

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos se presentará este sábado 25 de abril a las 20, en el centro cultural Juan L. Ortiz, ubicado en calle Racedo 250 de la capital provincial. La presentación es organizada por la Secretaría de Cultura y la Municipalidad de Paraná; la entrada es libre y el acceso será por orden de llegada.

Bajo la dirección artística de Luis Gorelik, la velada contará con la participación de Alex Amsel como director invitado. El programa incluirá la obertura La Gran Pascua Rusa, de Nikolái Rimski-Kórsakov, y la Sinfonía N° 6 Pastoral, de Ludwig van Beethoven.

Sobre la obra

Beethoven compuso su sexta sinfonía en simultáneo con la quinta, aunque con un carácter brillante y relajado. El autor indicó que sus intenciones con esta pieza eran lograr «una expresión de sentimiento más que de descripción», marcando un hito en la música programática.

En esta obra, los cantos de los pájaros y los sonidos de la naturaleza no son solo detalles ilustrativos, sino elementos musicalmente pertinentes. El autor logró que la apreciación de los paisajes y los sentimientos expresados se fundan en una estructura interactiva y abstracta.

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos, organismo dependiente de la Secretaría de Cultura, continúa con su ciclo de conciertos gratuitos en distintos espacios de la provincia. Estas instancias buscan democratizar el acceso a la cultura y poner en valor el patrimonio musical universal en contacto directo con la comunidad.

Se recomienda al público asistir con antelación, ya que la capacidad del salón es limitada y el ingreso se realizará hasta completar el aforo del centro cultural.