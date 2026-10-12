La Sinfónica de Entre Ríos se presenta en La Vieja Usina con obras de autores alemanes

Una nueva presentación de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos se realizará el sábado 17 de octubre a las 20 en el Centro Cultural La Vieja Usina en Paraná. La actividad es organizada por la Secretaría de Cultura con entrada libre y gratuita por orden de llegada.

Una nueva presentación de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos se realizará el sábado 17 de octubre a las 20 en el Centro Cultural La Vieja Usina en Paraná. La actividad es organizada por la Secretaría de Cultura con entrada libre y gratuita por orden de llegada.

La velada tendrá la dirección artística y curaduría musical de Luis Gorelik, y contará con la presencia de Alfons Reverté como director invitado. Durante el concierto se interpretarán la Obertura Rienzi y el Preludio y muerte de amor de Tristán e Isolda, de Richard Wagner. Como punto saliente del repertorio, la orquesta concretará el estreno a nivel local de las Variaciones sobre un tema de Mozart de Max Reger.

Sobre el director invitado: Alfons Reverté

Alfons Reverté es un destacado director de orquesta y clarinetista barcelonés, formado en el Conservatorio Superior Municipal de Barcelona así como en Inglaterra.

A lo largo de su trayectoria ha consolidado un fuerte vínculo con las principales instituciones musicales catalanas. En 1986 ingresó como clarinetista en la Orquestra Sinfónica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC), formación con la que ha recorrido los escenarios internacionales más prestigiosos. En su faceta como instrumentista es especialista en corno di bassetto y clarinete bajo, actuando internacionalmente y estrenando obras dedicadas a él como solista.

Entre 1999 y 2002, ejerció como director asistente de la propia OBC. En 2002 asumió la dirección titular y artística de la Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida (OJC), cargo que ocupó durante más de 23 años, realizando una notable labor artística, social y pedagógica que le ha valido el título de director Emérito. Asimismo, es director titular de la Cobla Marinada, la Orquestra de Cambra de la Garriga y la Orquestra Ars Médica.

A nivel internacional en el año 2022 fue nombrado director titular de la Orquesta Sinfónica de San Juan, en Argentina. Además, ha dirigido numerosas agrupaciones estatales como las orquestas del Gran Teatre del Liceu, Tenerife, Galicia, Córdoba, Baleares, Pamplona, etc. y, como invitado, en numerosos países europeos y en América.

En el ámbito operístico, se inició como director asistente en el Gran Teatre del Liceu, donde debutó dirigiendo El Retablo de Maese Pedro de Falla. También lideró las producciones operísticas de la OJC como orquesta titular del Teatre de la Llotja de Lleida desde su inauguración en 2010. Recientemente ha dirigido el estreno mundial de la ópera La Gata Perduda de Arnau Tordera en el Gran Teatre del Liceu, en el ámbito de los actos de celebración del 175 aniversario del Teatro.

Sobre el compositor: Max Reger

Max Reger produjo una enorme producción en todos los géneros durante sus 20 años de carrera. Estudió música en Múnich y Wiesbaden con Hugo Riemann. A partir de 1907 trabajó en Leipzig, donde fue director musical de la universidad hasta 1908 y profesor de composición en el conservatorio hasta su muerte. En ese período de tiempo, también se mantuvo activo internacionalmente como pianista.

Muchas de sus obras son fugas o en forma de variaciones, incluyendo la que probablemente sea su obra orquestal más conocida: Variaciones y fuga sobre un tema de Mozart (basada en el tema de apertura de la Sonata para piano K. 331 de Mozart). Asimismo, escribió una gran cantidad de música para órgano, entre la que destaca la Fantasía y fuga sobre BACH. Su trabajo combina a menudo las estructuras clásicas de estos compositores con las armonías extendidas de Franz Liszt y Richard Wagner, junto al complejo contrapunto de J.S. Bach. Su música tardía para piano y de dos pianos lo sitúa como sucesor de Brahms en la tradición alemana central.

La actividad tendrá lugar en el Centro Cultural La Vieja Usina en Paraná (Matorras 861).