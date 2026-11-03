Antonio Tarragó Ros presentará El Alma Entrerriana este sábado en Paraná

El reconocido acordeonista Antonio Tarragó Ros presentará el sábado 7 de noviembre El Alma Entrerriana, la obra que recorre el patrimonio musical y cultural de la provincia. Será en el Centro Provincial de Convenciones (CPC), en Paraná, a las 20, con entrada libre y gratuita.

«Es un homenaje a la identidad y a la cultura de Entre Ríos, pensado para que llegue a la gente y permanezca en el tiempo», sostuvo Tarragó Ros al referirse a la obra que donó a la provincia para su difusión a través de las escuelas y en los ámbitos culturales.

El espectáculo de este sábado es auspiciado por el Gobierno de Entre Ríos y el Instituto Autárquico Provincial del Seguro (Iapser).

El Alma Entrerriana reúne 48 temas tradicionales entrerrianos, rescatados e interpretados solo con acordeón, guitarra y voz para conservar la pureza del género.

La obra se completa con un ciclo de cuatro fascículos -Flora, Fauna, Aves y Reptiles- y 100 biografías de entrerrianos destacados: próceres, poetas, científicos y artistas, junto a leyendas de la provincia.