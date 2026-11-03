Espectáculos

Antonio Tarragó Ros presentará El Alma Entrerriana este sábado en Paraná

Antonio Tarragó Ros presentará El Alma Entrerriana este sábado en Paraná

El reconocido acordeonista Antonio Tarragó Ros presentará el sábado 7 de noviembre El Alma Entrerriana, la obra que recorre el patrimonio musical y cultural de la provincia. Será en el Centro Provincial de Convenciones (CPC), en Paraná, a las 20, con entrada libre y gratuita.

«Es un homenaje a la identidad y a la cultura de Entre Ríos, pensado para que llegue a la gente y permanezca en el tiempo», sostuvo Tarragó Ros al referirse a la obra que donó a la provincia para su difusión a través de las escuelas y en los ámbitos culturales.

El espectáculo de este sábado es auspiciado por el Gobierno de Entre Ríos y el Instituto Autárquico Provincial del Seguro (Iapser).

El Alma Entrerriana reúne 48 temas tradicionales entrerrianos, rescatados e interpretados solo con acordeón, guitarra y voz para conservar la pureza del género.

La obra se completa con un ciclo de cuatro fascículos -Flora, Fauna, Aves y Reptiles- y 100 biografías de entrerrianos destacados: próceres, poetas, científicos y artistas, junto a leyendas de la provincia.

Te puede interesar

Frigerio entregará la distinción El Sauce a Santiago Miguel Rinaldi

admin

Invitan a un nuevo Fogón Entrerriano con música en vivo

admin

Martín Fierro de la Música: Abel Pintos se llevó el de Oro

admin
Radio RD 99.1