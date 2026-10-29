Frigerio entregará la distinción El Sauce a Santiago Miguel Rinaldi

Será con un acto público y de entrada libre y gratuita, el jueves 5 de noviembre, a las 21, en La Vieja Usina. Actuarán Los Musiqueros Entrerrianos y Juan Manuel Bilat.

El jueves 5 de noviembre a las 21hs, el histórico conductor de Caminata Sabatina, entre otros programas y festivales, Santiago Miguel Rinaldi, recibirá de manos del gobernador Rogelio Frigerio la distinción «El Sauce».

El acto, organizado por las secretarías de Comunicación y Prensa y de Cultura de la provincia, se desarrollará en el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina (Gregoria Matorras 861, Paraná), será abierto a todo público y contará con las actuaciones de Los Musiqueros Entrerrianos y Juan Manuel Bilat.

La distinción, impulsada por el Gobierno de Entre Ríos para reconocer a quienes dedicaron su vida a la cultura y la comunicación de la provincia, tuvo su primera entrega en 2024, cuando fue otorgada a Roberto Romani.

Una voz que acompañó a los entrerrianos durante más de 45 años

La historia de Santiago Rinaldi comenzó hace más de 45 años, frente a un grabador, preparando una prueba. Desde entonces, el locutor, animador y periodista de Paraná desarrolló una extensa labor sobre los escenarios y en la radio, entendiendo el trabajo con el micrófono como una tarea en la que confluyen la preparación, la dedicación y la responsabilidad con aquello que se comunica.

En enero de 1985 llevó su voz al escenario mayor del folclore nacional, en Cosquín, donde se consolidó como animador: el nexo entre el público y el artista, capaz de presentar a cada intérprete, su historia y su trayectoria, y de preparar al público para recibirlo.

En 1987, durante la visita del papa Juan Pablo II a Paraná, fue la voz que los entrerrianos escuchaban por la radio y que se alzó en el palco principal, instalado en la terraza del aeropuerto, para anunciar: «Su santidad, Juan Pablo II nos habla. Escuchemos al maestro de la fe».

A lo largo de su carrera, Rinaldi animó numerosas jornadas festivaleras, siempre en defensa de la cultura entrerriana. Desde el 6 de junio de 1981 conduce cada sábado Caminata Sabatina, el clásico radial que recorre localidades del interior provincial y transmite en vivo desde cada lugar que visita, dando voz a instituciones sociales, deportivas y culturales y a los protagonistas de cada comunidad.

«El Sauce», un reconocimiento a quienes custodian la identidad entrerriana

Con «El Sauce», el Gobierno provincial busca reconocer y poner en valor las trayectorias de quienes realizaron aportes significativos a la cultura y la comunicación de Entre Ríos. La distinción está destinada a aquellos comunicadores que se dedicaron a conservar, difundir y ampliar la identidad de la provincia y de la región a través del arte y la comunicación, y que llevaron a cada hogar entrerriano la defensa del acervo popular.

El nombre de la distinción rinde homenaje al general Justo José de Urquiza. «El Sauce» era el caballo moro, enjaezado de plata, que el caudillo entrerriano montaba en la Batalla de Caseros, el 3 de febrero de 1852. Así como el jinete confía en su montura para atravesar territorios desconocidos, el caballo simboliza la custodia y la protección de la tradición y la cultura. Por eso, cada galardonado recibe una estatuilla que lo representa, como emblema de su papel de guardián de la memoria y la identidad entrerriana.