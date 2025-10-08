Murió Miguel Ángel Russo,

Rosario Central, una casa adoptiva

Miguel Ángel Russo con su familia en los festejos del campeonato de Rosario Central. (Foto: Instagram/ @ignaciio_russo)

En el transcurso de su extensa trayectoria, Miguel trabó un vínculo indestructible con Rosario Central, al que dirigió en cinco ciclos diferentes con un mérito curioso: nunca perdió un clásico con Newell’s Old Boys.

Ese dato, de por sí, lo consagró como ídolo canalla, algo que también construyó con logros más trascedentes. Por caso, fue el encargado de devolver a Central a primera en 2013 y diez años después, en su última etapa, le dio la Copa de la Liga. Se trató de su primera conquista con el club en la máxima categoría y de la última en su carrera.

El derrotero de un técnico ganador

Russo también fue campeón con Vélez (Clausura), estuvo cerca de conseguirlo en San Lorenzo (Apertura 2008) y dirigió otros clubes del fútbol argentino como Los Andes, Estudiantes, Colón de Santa Fe y Racing.

En el exterior, lo hizo en Unversidad de Chile, Salamanca (España), Monarcas de Morelia (México), Millonarios (Colombia), Alianza Lima (Perú), Cerro Porteño (Paraguay) y Al-Nassr (Arabia Saudita).

La experiencia en Colombia, una marca de fuego

Russo conoció su enfermedad cuando dirigía en Colombia (Foto: EFE).

En 2017, el entrenador había sido diagnosticado con un cáncer de próstata. En ese entonces, trabajaba en Millonarios de Colombia y debió atravesar un tratamiento. En ese de su desgastante rutina médica, Russo condujo al equipo hacia la conquista del Torneo Finalización, tras vencer en el clásico a Independiente Santa Fe. Fue la estrella número 15 para el club bogotano y un triunfo personal para el DT argentino, que batalló contra la enfermedad sin dejar de trabajar ni un solo día.

Russo siempre agradeció el apoyo de la gente de Millonarios y el respeto de los colombianos, que lo acompañaron en los momentos más difíciles. Su profesionalismo y fortaleza mental sorprendieron incluso a sus médicos. “Estuve cerca de morir haciendo lo que más me gusta: dirigir”, confesó alguna vez.

“La que tiene que ver en que yo siga acá hablando es Mónica, mi mujer, toda mi familia y mis amigos. Estoy infinitamente agradecido a ellos. Los colombianos me tienen un respeto enorme. Nadie me preguntaba lo que me estaba pasando, pero todos sabían mi situación. Por eso es que los quiero tanto. Gracias a Dios, nunca tuve miedo de morir. Siempre pensaba en lo que iba a hacer mañana”, había contado en una entrevista con Juan Pablo Varsky.

Su última vuelta a Boca, de la mano de Riquelme

Miguel Ángel Russo, DT de Boca (Foto: NA)

En abril, tras el despido de Fernando Gago, Boca inició una silenciosa búsqueda de DT y eligió a Russo, que por entonces trabajaba en San Lorenzo. Al finalizar la temporada, con el Mundial de Clubes próximo en el calendario, Miguel aceptó la propuesta de Riquelme y volvió por segunda vez a Boca. La primera había sido en medio de la pandemia, con éxito, en el inicio de la experiencia dirigencial de Román.

Con el correr de los meses, la salud de Russo desmejoró y la tarea diaria recayó en su asistente Claudio Úbeda. En las últimas semanas, el entrenador debió afrontar tres internaciones y se ausentó en los últimos dos partidos.

La última vez que se lo vio en una cancha fue en el empate con Central Córdoba de Santiago del Estero, en la Bombonera. Hasta que la salud se lo permitió estuvo ligado al motor de su vida: el fútbol. Desde hoy, su figura se incorporar al panteón de los grandes del fútbol argentino.