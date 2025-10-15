Pablo Laurta llegó a Concordia para declarar por el crimen de Palacio y gritó: “Es un mártir”

El doble femicida de Córdoba y principal sospechado por el crimen del chofer arribó detenido este miércoles a las 9 a Concordia, donde es indagado por la fiscal Daniela Montangie

Pablo Laurta arribó a Concordia este miércoles por la mañana para ser imputado como el principal sospechoso del brutal asesinato del chofer Martín Sebastián Palacio. Al descender de la camioneta en que fue trasladado desde Gualeguaychú y antes de ingresar a la Jefatura Departamental de Policía, lanzó una confusa frase: “Es un mártir”.

El uruguayo de 39 años, acusado a su vez por el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio el sábado pasado en Córdoba, estaba detenido desde el domingo en Gualeguaychú. Desde allí partió en un móvil policial este miércoles cerca de las 6 de la mañana y recorrió los 200 kilómetros por la Autovía 14 hasta la Capital del Citrus.

Al salir de la Jefatura Departamental de Policía de Gualeguaychú, el presunto criminal rompió el silencio ante la cámara de Canal 9 Litoral: “Todo fue por justicia”, dijo.

Tres horas más tarde, al llegar a Concordia, gritó a los medios presentes en su arribo, entre ellos Canal 9 Litoral. La frase es confusa y no queda claro a quién se refiere: “Es un mártir”, dijo.

Laurta presta declaración indagatoria ante la fiscal Daniela Montangie, que lo imputaría por homicidio en el caso del chofer Martín Palacio. Luego de estar cinco días desaparecido, el cuerpo descuartizado y decapitado del conductor fue encontrado en un camino rural cercano a Estación Yerúa.

La familia de la víctima no se presentó para identificar los restos hallados por la Policía, aunque extraoficialmente todo indica que se trata del joven que vivía en CABA, supo AHORA de fuentes confiables.

El último registro de Palacio con vida data del martes 7 a la noche, cuando fue captado por una cámara de seguridad de la Terminal de Concordia, donde también se lo ve a Laurta saludandolo con un beso (como si se conocieran previamente) y subiendo al Toyota Corolla del chofer.

El auto fue captado más adelante en su trayecto por cámaras en Villaguay, San Salvador y el cruce entre Victoria y Rosario, pero el chofer ya no estaba. Todo indica que Laurta lo mató, descartó su cuerpo y se quedó con el vehículo, en el que viajó hasta Córdoba. Allí, en una zona de sierras, el Toyota fue encontrado quemado días después.

La fiscalía espera que la declaración de Laurta aporte elementos clave para esclarecer los hechos y avanzar en la causa. Laurta estará acompañado por el momento por un defensor oficial.

Luego de declarar en Concordia y prestarse a otras diligencias policiales y judiciales, Laurta volvería a Gualeguaychú. Desde allí sería trasladado a Córdoba para continuar su derrotero en la Justicia: en esa provincia lo espera la causa por el femicidio de su ex pareja Luna Giardina y el de su ex suegra, Mariel Zamudio, a quienes asesinó a balazos el sábado a la mañana en la casa familiar de Villa Serrana.

Mientras tanto, su hijo, que cumplió seis años este martes, quedó al cuidado de una familia de emergencia designada por un plan del gobierno provincial cordobés pensado para este tipo de situaciones traumáticas.