Rigen nuevos recorridos de colectivos en Paraná

Desde el 1° de noviembre comenzaron a implementarse modificaciones en el transporte urbano de Paraná. Se incorporó la Línea S, el ramal P2 pasó a denominarse Línea R y se ampliaron los recorridos de las líneas B, M y P. Los cambios buscan mejorar la cobertura y las conexiones entre barrios.

Los nuevos recorridos del transporte urbano de pasajeros de Paraná comenzaron a regir desde el 1° de noviembre, con la incorporación de una línea, la modificación de otras tres y la nueva denominación de un ramal existente. Las medidas fueron anunciadas por la Municipalidad con el objetivo de ampliar la cobertura del servicio, mejorar las conexiones entre distintos sectores de la ciudad y ofrecer más alternativas de traslado a los usuarios.

Entre las principales novedades se encuentra la incorporación de la Línea S, que conectará la zona de la Escuela de la Base con el área central de Paraná. Además, el ramal P2 pasó a identificarse como Línea R, mientras que las líneas B, M y P incorporaron modificaciones en sus trayectos para extender la cobertura del transporte público.

La subsecretaria de Movilidad y Transporte municipal, María Lucrecia Escandón, explicó que las decisiones surgieron del seguimiento de los indicadores del servicio y de los reclamos planteados por vecinos, comisiones vecinales y la Asamblea Ciudadana. Las modificaciones apuntaron especialmente a mejorar el acceso al colectivo en sectores donde la cobertura resultaba insuficiente.

Qué líneas de colectivos cambiaron sus recorridos en Paraná

La reorganización del transporte urbano comprendió cinco líneas y ramales, con modificaciones destinadas a mejorar la conectividad entre los barrios y los principales puntos de la ciudad.

Los cambios anunciados fueron los siguientes:

Línea S: se incorporó como nuevo servicio para conectar la zona de la Escuela de la Base y Miguel David con el área central de Paraná, incluyendo sectores de Rondeau y Almirante Brown.

Línea R: reemplazó la denominación del ramal P2, con el propósito de facilitar su identificación y comunicación a los usuarios.

Línea B: amplió su recorrido para extender la cobertura del servicio.

Línea M: incorporó modificaciones en su trayecto para mejorar las alternativas de traslado.

Línea P: extendió su recorrido para alcanzar nuevos sectores de la ciudad.

La Municipalidad indicó que la nueva identificación de los servicios también busca facilitar su incorporación al sistema de boleto combinado, que permite ampliar las posibilidades de conexión entre diferentes líneas.

La nueva Línea S llegará a sectores que no tenían cobertura

Una de las principales modificaciones fue la creación de la Línea S, diseñada para responder a pedidos de vecinos que reclamaban una conexión de transporte público en sectores específicos de Paraná.

El nuevo servicio vinculará la zona de la Escuela de la Base y Miguel David con el área central, además de incorporar conexiones en inmediaciones de Rondeau y Almirante Brown.

Escandón explicó que la incorporación de este recorrido fue una de las respuestas a las demandas recibidas durante los últimos meses.

“Nos permite llegar a sectores como la Escuela de la Base y Miguel David, que no tenían cobertura, y también a la zona de Rondeau y Almirante Brown. De esta manera, damos respuesta a una demanda que se venía sosteniendo durante los últimos meses”, indicó la funcionaria.

La incorporación de esta línea busca reducir las dificultades de traslado de los vecinos que hasta ahora no contaban con una conexión directa o cercana al servicio urbano.

Por qué se modificaron los recorridos del transporte urbano

La subsecretaria de Movilidad y Transporte explicó que las modificaciones no respondieron únicamente a una reorganización de los trayectos, sino a un proceso de evaluación del funcionamiento del sistema.

Según detalló, el municipio realiza un seguimiento de indicadores que permiten analizar si las líneas existentes responden a la demanda de los pasajeros y si los recorridos cubren adecuadamente los destinos elegidos por los usuarios.

“A partir de las demandas que fuimos recibiendo y de la necesidad de mejorar la cobertura en algunos sectores, vamos a avanzar desde el 1° de noviembre con una nueva línea y con modificaciones en recorridos que ya están operativos”, había señalado Escandón al anunciar las medidas.

La funcionaria destacó que las reuniones con comisiones vecinales, grupos de vecinos y representantes de la Asamblea Ciudadana permitieron identificar sectores donde resultaba necesario ampliar o modificar el servicio.

De esta manera, la reorganización buscó adaptar los recorridos a las necesidades de movilidad detectadas en distintos barrios de Paraná.

El ramal P2 pasó a denominarse Línea R

Otra de las novedades fue el cambio de identificación del ramal P2, que comenzó a denominarse Línea R.

La medida apuntó a simplificar el reconocimiento del servicio por parte de los pasajeros y facilitar la información sobre los recorridos disponibles.

Además, la nueva denominación fue presentada como parte de las acciones destinadas a incorporar el servicio al sistema de boleto combinado, con el propósito de ofrecer mayores alternativas de conexión.

Por su parte, las ampliaciones de las líneas B, M y P forman parte de la misma reorganización, aunque la información difundida no precisó las calles ni las paradas correspondientes a cada uno de los nuevos trayectos.