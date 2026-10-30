Aumentaron un 33% las pensiones de la Ley 4035 en Entre Ríos

El Gobierno de Entre Ríos confirmó un aumento del 33% en las pensiones de la Ley 4035. La actualización alcanza a tres modalidades de asistencia social y se aplica con los haberes de octubre. Conocé cuánto cobra cada beneficiario.

Las pensiones de la Ley 4035 en Entre Ríos aumentaron un 33%, según informó el Ministerio de Desarrollo Humano provincial. La actualización comenzó a aplicarse con los haberes correspondientes a octubre y alcanzó a las tres modalidades de asistencia contempladas en esta prestación.

La medida fue implementada a través de la Dirección de Adultos Mayores, dependiente de la Secretaría de Políticas del Cuidado, y representó el segundo incremento dispuesto durante 2026. Con esta actualización, los nuevos valores mensuales quedaron establecidos de la siguiente manera:

Asistencia social a la ancianidad: $120.000.

Asistencia a la invalidez: $120.000.

Asistencia social a madres con hijos a cargo: $90.000.

El segundo aumento del año

Desde el Gobierno provincial señalaron que el incremento dio continuidad a la política de actualización de las prestaciones sociales destinadas a sectores que reciben asistencia económica.

El aumento anterior había sido aprobado en diciembre de 2025 y comenzó a abonarse en enero de 2026.

De esta manera, los beneficiarios de las pensiones provinciales de la Ley 4035 percibieron los nuevos importes con la liquidación correspondiente a octubre.