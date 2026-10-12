Paraná: motociclista chocó a un niño que iba en bici y hubo tensión en el barrio

El menor sufrió golpes y fue trasladado a un centro asistencial. Tras el accidente hubo momentos de tensión en el lugar.

Un accidente de tránsito ocurrió este domingo por la noche en Paraná, cuando un motociclista chocó a un niño que circulaba en bicicleta en la intersección de calles Ituzaingó y República de Siria.

El siniestro se registró cerca de las 20. Como consecuencia del fuerte impacto, el menor sufrió golpes y debió ser trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica. En tanto, el conductor de la motocicleta resultó ileso.

Minutos después del choque se vivieron momentos de tensión en el lugar. Según se informó, el padre del niño habría llegado al sector y, en medio de la desesperación por lo ocurrido, presuntamente intentó agredir al motociclista involucrado.

Ante esa situación, intervino personal de Comisaría Quinta y de Accidentología de la Policía de Entre Ríos, que trabajó en el lugar y realizó las actuaciones correspondientes.

Por el momento, se investigan las circunstancias en las que se produjo la colisión entre la motocicleta y la bicicleta, publicó Reporte 100.7.