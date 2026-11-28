La vicegobernadora Alicia Aluani encabezó este viernes en el parque acuático de Federación el acto oficial de apertura de la temporada de verano 2026-2027. La propuesta, enmarcada en la campaña Entre Ríos, friendly por naturaleza, reunió los atractivos turísticos de las 10 microrregiones entrerrianas con actividades culturales, artísticas y gastronómicas.

Durante el acto, la vicegobernadora estuvo acompañada por el intendente de Federación, Ricardo Bravo, y por el presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer), Jorge Diego Satto; además de representantes de las 10 microrregiones turísticas, legisladores provinciales, intendentes, cámaras empresarias y prestadores turísticos.

El evento, organizado por el Emturer en articulación con el Gobierno de Entre Ríos, la Municipalidad de Federación y los destinos turísticos provinciales, y dio continuidad a la presentación de la temporada realizada el jueves 19 de noviembre en Buenos Aires. Ambas instancias forman parte de una estrategia de promoción que busca dar visibilidad a las múltiples alternativas que ofrece la provincia para vivir un verano entre amigos.

Al tomar la palabra, Aluani agradeció al intendente y al presidente del Emturer por recibirla, y manifestó: «Es hermoso abrir la temporada de verano en Federación, una ciudad que supo comenzar de nuevo y transformar el recurso del agua en una oportunidad: las termas, que hoy son un emblema para toda la provincia».

En ese sentido, subrayó: «Federación representa la tenacidad y el esfuerzo de los entrerrianos, y aquello que siempre decimos: transformar la adversidad en una oportunidad para salir adelante».

La mandataria provincial reconoció que, por efecto del clima, los ríos no ofrecerán las playas habituales, aunque sostuvo que «tenemos mucho más que playas en nuestra querida provincia de Entre Ríos». Repasó la oferta de los parques nacionales de Colón y Diamante, las islas, el enoturismo, los museos, el Palacio San José y los carnavales y fiestas populares, y celebró la nueva propuesta de la temporada: «Nos convertimos en una provincia pet friendly, para que ninguna familia tenga que dejar a su mascota en casa y puedan vacacionar juntos».

Aluani recordó que el año pasado la provincia recibió tres millones y medio de turistas, con un movimiento económico de más de 300 mil millones de pesos. «Eso significa recursos y trabajo para las familias de cada lugar. A eso tenemos que apuntar: al crecimiento del turismo», remarcó.

Al referirse a la gestión compartida con el gobernador Rogelio Frigerio, señaló: «Trabajamos en forma conjunta con el gobernador, los municipios, las microrregiones y el sector privado para sacar adelante esta hermosa provincia». La vicegobernadora cerró con una invitación: «Queremos que vengan a visitar Entre Ríos, nuestros museos, nuestros parques, nuestras fiestas tradicionales y nuestras termas, y sobre todo que conozcan a nuestra gente, que es lo mejor que tenemos».

Al referirse a la gestión compartida con el gobernador Rogelio Frigerio, señaló: «Trabajamos en forma conjunta, junto con el gobernador, los municipios, las microrregiones y el sector privado para sacar adelante nuestra hermosa provincia». La vicegobernadora cerró con una invitación: «Queremos que vengan a visitarnos, que visiten Entre Ríos, que visiten nuestros museos, nuestros parques, nuestras fiestas tradicionales, nuestras termas, y sobre todo que vengan y que conozcan a nuestra gente, que es lo mejor que tenemos en nuestra provincia».

El intendente Ricardo Bravo agradeció que la ciudad fuera escenario del lanzamiento del verano entrerriano y valoró el lugar del Parque Acuático en la propuesta turística de la comunidad, junto a las termas, el lago, la naturaleza, la historia y el entretenimiento. «Fuimos pioneros del turismo termal y hoy tenemos uno de los parques más importantes del país. La mancomunidad entre los estamentos gubernamentales y el sector privado es el modo de llevar adelante gestiones innovadoras y diversificar el turismo», expresó.

Por su parte, Jorge Diego Satto destacó la preparación del sector turístico provincial frente a los distintos escenarios previstos para el verano. «Más allá de lo que pase con el clima y la situación hídrica, porque hasta hoy es un pronóstico, Entre Ríos va a tener una temporada. Se preparó para ello con el entusiasmo y la dedicación de todos sus actores. Estamos mostrando una oferta rica, variada y extendida en todo el territorio a través de las microrregiones, que excede a las playas y el sol, que suma productos, recursos, atractivos, eventos y experiencias», afirmó.

Entre Ríos, friendly por naturaleza

La campaña acompañó la puesta como una identidad que vincula la diversidad de atractivos con la hospitalidad entrerriana y la posibilidad de viajar y compartir en familia, incluyendo a las mascotas. La provincia cuenta con 1.507 alojamientos, 31 viñedos y bodegas abiertos al turismo, 16 complejos termales, 13 parques acuáticos y 30 reservas de biodiversidad. A estos recursos se suman 50 reservorios de historia y cultura, entre monumentos, sitios históricos, museos y espacios culturales, además de ocho conexiones estratégicas que vinculan a Entre Ríos con el país y el mundo.

Un recorrido por las microrregiones

La jornada se desarrolló como un recorrido escénico por las microrregiones, con intervenciones de sus referentes, espacios de exposición, juegos, degustaciones de platos típicos y vinos entrerrianos, y muestras artísticas que llevaron al escenario la identidad de distintos destinos. La propuesta invitó a conocer y planificar recorridos por los 70 destinos que integran la organización territorial turística de Entre Ríos.

Los carnavales y las fiestas populares también tuvieron su lugar, con representaciones que anticiparon parte de la agenda estival. Las presentaciones de los carnavales de Federación y Concordia, junto a la Embajada Cultural del Festival Nacional del Chamamé, sumaron música, identidad y color al encuentro. Entre Ríos cuenta con más de 25 expresiones carnavalescas, diez fiestas nacionales, 14 provinciales y 40 celebraciones declaradas de interés turístico, además de eventos que convocan durante todo el año en distintas localidades.