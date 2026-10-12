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Cierran circuitos en Cataratas del Iguazú por crecida del río

Cierran circuitos en Cataratas del Iguazú por crecida del río

La medida fue comunicada por la intendencia del Parque Nacional Iguazú. El caudal superó los 12.000 metros cúbicos por segundo.

El Parque Nacional Iguazú comunicó que los paseos turísticos permanecerán cerrados al público este lunes debido a la crecida extraordinaria del río Iguazú, cuyo caudal superó los 12.000 metros cúbicos por segundo.

Ante esta situación, las autoridades activaron un protocolo preventivo y restringieron la circulación de personas en los sectores de uso público para resguardar la seguridad de visitantes y trabajadores.

La medida fue comunicada este 12 de octubre por la Intendencia del Parque Nacional Iguazú y la empresa concesionaria Iguazú Argentina S.A., que informaron que durante la jornada se realizarán inspecciones para determinar el impacto de la creciente sobre los circuitos e infraestructura del área protegida.

Por el momento, no se informó cuándo se restablecerá el acceso habitual. Las autoridades indicaron que cualquier novedad será comunicada a través de los canales oficiales.

La crecida se produce en un contexto de previsiones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño, que puede favorecer períodos de lluvias intensas en la región.

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