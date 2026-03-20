Agenda de actividades para el fin de semana extra largo en Paraná

La capital entrerriana ofrece ferias, paseos y el bus turístico para redescubrir la ciudad desde otro lugar.

Al feriado del martes 24, por el Día de la Memoria, se le suma un día no laborable el lunes 23 de marzo, lo que hace un fin de semana extra largo.

En este sentido, la ciudad de Paraná propone una agenda variada de actividades para aquellos que puedan disfrutar los días de descanso.

Hay recorridos turísticos, ferias, paseos de compras y espectáculos en distintos espacios que fueron organizados por la Municipalidad de Paraná, junto con el Ente Mixto Paraná Turismo (EMPATUR), instituciones del sector privado y organismos de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

Las actividades comienzan este viernes y se extenderán hasta el martes con opciones para todos los gustos en distintos puntos de la ciudad, emprendedores locales y espacios para compartir.

La agenda completa:

Para más información, consultar días y horarios en las redes de la Municipalidad de Paraná y de Paraná Turismo o en www.parana.tur.ar