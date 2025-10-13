River cayó 1 a 0 ante Sarmiento en el Monumental y extendió su racha de derrotas

El Verde venció 1 a 0 al Millonario, que estira a cuatro su racha de derrotas consecutivas en el certamen y no se pudo acercar a Rosario Central en la tabla anual.

River Plate cayó 1-0 frente a Sarmiento de Junín en el final del primer tiempo del partido por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025. El conjunto de Marcelo Gallardo estiró la racha a cuatro derrotas consecutivas por el certamen local y perdió seis de los últimos siete que jugó. Esta caída no le permitió superar a Boca en la tabla anual y lo alejó de los puestos de vanguardia de la Zona B. El Verde, por su parte, llegó al octavo puesto de su grupo y aleja los fantasmas del descenso

A los 30 minutos, Sarmiento abrió el marcador del estadio Monumental. Iván Morales Bravo aprovechó un rebote dentro del área chica, pasó la pelota por debajo de las piernas de Franco Armani y terminó en el fondo de la red.

En los instantes finales, el “Millonario” realizó un gran esfuerzo en el aspecto ofensivo y generó diversas oportunidades claras de conversión. Pero, las impreciciones en las definiciones lo condenaron en su propia cancha.

Con este resultado, el equipo liderado por Marcelo Gallardo se queda con el quinto lugar del Grupo B.

River formó este domingo con Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Giuliano Galoppo, Thiago Acosta, Santiago Lencina, Ignacio Fernández; Facundo Colidio y Maximilano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Sarmiento salió a la cancha con Lucas Acosta; Alex Vigo, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Joel Godoy; Julián Contrera, Manuel García, Carlos Villalba, Yair Arismendi; Iván Morales y Lucas Pratto. DT: Facundo Sava.