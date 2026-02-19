San Benito: cortaron calles por el agua acumulada y piden a vecinos no circular por algunas zonas

El grave temporal que afecta a la región este jueves provocó desborde de arroyos y acumulación de agua en distintos puntos de la ciudad, por lo que recomiendan a vecinos evitar el tránsito.

El Municipio de San Benito informó este jueves por la mañana una serie de medidas preventivas ante el fuerte temporal que afecta a la ciudad y la región, luego de las abundantes precipitaciones registradas a partir de la madrugada y ante el preocupante pronóstico del tiempo para lo que resta de la jornada.

El gobierno de la ciudad del Área Metropolitana de Paraná comunicó que como consecuencia de la gran cantidad de agua caída, se produjeron desbordes de arroyos y acumulación en distintos sectores urbanos, lo que motivó cortes preventivos de calles y la intervención de personal municipal.

Según se indicó oficialmente que se solicita evitar la circulación vehicular en calle Eslovenia, en el sector del Arroyo Las Tunas y el Cementerio Parroquial; en la intersección de Basavilbaso y Marizza; en Buenos Aires y Garabasso; en Crespo y Rivadavia; y en Paraná y Uruguay.

Las restricciones buscan prevenir incidentes en zonas donde el agua cubre la calzada o presenta riesgo para el tránsito.

Además, cuadrillas del área de Parques y Paseos trabajaron en la remoción de un árbol caído sobre calle San Martín, producto de las condiciones climáticas adversas. Desde el Municipio señalaron que se continúa con tareas de monitoreo y asistencia en distintos puntos de la ciudad.

Las autoridades recomendaron a los vecinos extremar las precauciones y, ante cualquier emergencia, comunicarse con el Centro de Atención al Vecino a través de WhatsApp al 3436 12-7013.