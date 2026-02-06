Se encuentra abierta la inscripción a las VIII Jornadas Regionales de Educación 2026

Con modalidad presencial y virtual, las VIII Jornadas Regionales de Educación, destinadas a docentes, supervisores y equipos directivos de toda la provincia, se realizarán los días 12 y 13 de febrero en Paraná y Concordia, con eje en inteligencia artificial, trayectorias escolares e inclusión. Ya está abierta la inscripción para los interesados en participar.

El jueves 12, de 8 a 13, se realizará de forma presencial en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná (San Martín 15). En tanto, el viernes 13, en el mismo horario, tendrá lugar en el Centro de Convenciones Concordia (San Lorenzo Oeste 101).

Durante ambas jornadas se abordarán temáticas vinculadas a la inteligencia artificial, las trayectorias escolares y la inclusión, a partir de conferencias y experiencias educativas desarrolladas en la provincia. Las actividades serán transmitidas en vivo desde las 8.30, a través del canal de YouTube del Consejo General de Educación (youtube.com/@cge.entrerios); y quedarán disponibles como material de consulta para toda la comunidad educativa.

La inscripción, tanto para la modalidad presencial como virtual, se realiza mediante un formulario digital, en el cual cada participante debe seleccionar la modalidad. Los cupos para la modalidad presencial en ambas sedes son limitados. Cada docente deberá inscribirse para participar en un solo día, jueves o viernes, según el departamento que le corresponda.

El formulario de inscripción se encuentra en el sitio web de las VIII Jornadas Regionales de Educación:

cge.entrerios.gov.ar/jornadasregionales2026

Las jornadas cuentan con reconocimiento de puntaje docente, mediante Resolución Nº 0041/26 CGE, tanto para quienes participen de manera presencial como para quienes lo hagan en modalidad virtual.

Las conferencias también servirán como insumo para las primeras Jornadas Institucionales, previstas en el Calendario Escolar los días 18, 19 y 20 de febrero de 2026.

Preguntas Frecuentes:

https://cge.entrerios.gov.ar/jornadasregionales2026/preguntas-frecuentes/

Consultas: jornadasregionales.cge@entrerios.edu.ar