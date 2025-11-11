Se inauguró una base del servicio de emergencias y una sala de primeros auxilios en el parque industrial de Paraná

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó, junto a la intendenta Rosario Romero, la inauguración de una nueva base del Servicio de Emergencias 107 y Sala de Primeros Auxilios en el parque industrial de Paraná, tras la firma de un convenio entre el gobierno de Entre Ríos y la Municipalidad de Paraná, mediante el cual la comuna cede en comodato dos inmuebles para ese destino.

En el Parque Industrial General Manuel Belgrano, se llevó a cabo la firma del convenio entre la intendenta de Paraná, Rosario Romero, y el ministro de Salud de la provincia, Daniel Blanzaco. Luego se hizo entrega de una ambulancia que cumplirá servicio permanente en el lugar y se inauguraron las nuevas instalaciones.

En la oportunidad, el mandatario destacó la inauguración de esta «nueva dependencia del 107, un nuevo efector de salud de la provincia, en un acuerdo que hicimos con el municipio que nos concesionó el lugar».

Hizo notar que «este lugar estaba esperando precisamente esto, que haya una guardia de enfermería de 24 horas y una ambulancia, que va a estar acá todo el tiempo para atender las emergencias, no solo del Parque Industrial, sino de toda una zona en donde claramente esto hacía mucha falta».

Por su parte, Romero señaló que al comodato «lo hemos trabajado con el gobierno provincial, que accedió a mandar una ambulancia 0 km de mediano equipamiento, que está hermosa y que no solamente va a servir para los 5.000 trabajadores del parque industrial, sino para toda la zona».

«El gobernador y el ministro de Salud nos propusieron que fuera para el 107 y no solamente exclusiva para el parque industrial. Nos pareció excelente la propuesta y entonces acá va a haber un nuevo emplazamiento del 107, con toda la comodidad en esta construcción municipal que es moderna, que es funcional y que en la cual los dos Estados nos hemos puesto de acuerdo para que funcione bien la prevención de salud y la asistencia cuando sea necesario», apuntó la intendenta.

Al respecto, el ministro Blanzaco precisó que la inauguración de la nueva base del Servicio de Emergencias 107 es resultado del importante trabajo que se viene llevando adelante entre la cartera sanitaria y la Municipalidad de Paraná. «Ambos coincidimos en que lo primordial es sumar esfuerzos para brindar una mejor atención a la ciudadanía, y a partir de esta articulación entre provincia y municipio celebramos un convenio de comodato con el que ellos nos ceden dos inmuebles específicamente para este uso que se les dará».

El funcionario valoró: «Consideramos que esto es un avance muy importante porque hasta ahora no había una base fija en la zona, por lo que debíamos coordinar con las ambulancias de las otras bases para brindar respuesta ante cualquier evento de urgencia o emergencia que requiera la atención en el área. Ahora, el contar con esta nueva base nos va a permitir reducir los tiempos de respuesta, que es algo fundamental en la atención de la emergencia donde cada minuto cuenta».

La nueva base contará con un galpón para el resguardo de una ambulancia y con áreas de descanso para el personal, integrado por un chofer y un enfermero disponibles las 24 horas. En tanto, el segundo inmueble será acondicionado como una sala de primeros auxilios totalmente equipada, que funcionará con personal de enfermería de lunes a viernes, de 7 a 19.