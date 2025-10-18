Triple femicidio narco: detenida dijo que los asesinos llamaron a la familia mientras torturaban a una víctima

Celeste Magalí González Guerrero amplió su declaración por el triple femicidio narco de Florencio Varela. Aseguró que los asesinos llamaron a la familia de una de las víctimas mientras la torturaban y que la comunicación se realizó con el teléfono de “Pequeño J”.

La causa que investiga el triple femicidio narco de Florencio Varela sumó este viernes nuevos y estremecedores testimonios. Celeste Magalí González Guerrero, una de las detenidas, amplió su declaración indagatoria ante la fiscalía y relató que los asesinos llamaron a la familia de una de las víctimas mientras la torturaban, con el objetivo de exigir la devolución de droga robada.

Una declaración que aporta nuevos datos

Durante la audiencia realizada en la sede judicial de San Justo, González Guerrero ratificó parte de su versión inicial pero introdujo aclaraciones sobre el rol de los implicados y los hechos ocurridos. Según fuentes judiciales, la mujer afirmó que la llamada se realizó desde el teléfono de Tony Jansen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, y que el pedido fue hecho mientras las víctimas eran agredidas.

Magalí Celeste González Guerrero, una de las detenidas por el triple crimen narco

“Llamaron a un familiar de las chicas para pedir que devolvieran la droga, mientras la estaban torturando y le cortaban la cara. Creo que fue a Brenda”, declaró ante los fiscales.

La imputada volvió a sostener que no sabía que iban a matar a las jóvenes, y aseguró que, de haberlo sabido, no habría permitido que utilizaran su vivienda, donde vivía con su hijo desde 2020.

Detalles sobre los implicados y la dinámica del crimen

González Guerrero relató que pidió a “Pequeño J” que solo usaran su habitación y no la de su hijo. Al regresar a su casa, dijo que encontró su espacio alterado y su cama ausente. Contó además que esa noche había salido a vender droga y que, al volver, halló a su pareja, Miguel Ángel Villanueva Silva, con una lesión en la mano.

Según su relato, Villanueva le explicó luego, en un hotel donde se refugiaron, que se había lastimado al apuñalar con un destornillador a una de las jóvenes que intentó escapar, y que la última víctima fue asfixiada entre él y “Pequeño J”.

La mujer mencionó también a Matías Agustín Ozorio, quien habría estado en el fondo de la vivienda junto a dos hombres apodados “Paco” y “Nero”, cavando un pozo donde fueron enterradas las víctimas. Indicó que Ariel Jeremías Giménez participó solo para tapar el pozo a cambio de dinero y que luego se retiró del lugar.

Vínculos con el narcotráfico y un grupo de WhatsApp

Durante la declaración, González Guerrero habló sobre la provisión de drogas, señalando que Ozorio traía cocaína desde Bolivia por orden de “Pequeño J”.

También reveló la existencia de un grupo de WhatsApp llamado “Pizzería Los Pulpos”, desde el cual recibía pedidos de estupefacientes. Solicitó que los fiscales llamen a declarar a los clientes que la contactaron esa noche, con el fin de desvincularse de la escena del crimen.

Hacia el final de su testimonio, la mujer sostuvo que Villanueva la obligó a mantener una relación con él bajo amenazas con un arma, y que nunca quiso exponer a su hijo a situaciones de violencia.

La imputación

Celeste Magalí González Guerrero está acusada de privación ilegal de la libertad coactiva agravada y homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, alevosía, ensañamiento y crimen causa, todos en concurso real. La fiscalía continúa analizando su testimonio y el de los otros nueve imputados que permanecen detenidos en el marco de la investigación.