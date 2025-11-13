Un corte de agua programado afectará este jueves a zonas de Paraná

Entra en la etapa final la obra que aumentará la provisión de agua potabilizada al Centro Distribuidor Ramírez, mejorando la distribución hacia el Oeste.

Desde las 7 de la mañana de este jueves, se comenzará a trabajar en la colocación de la pieza principal de conexión. Para ello, se restringirá el funcionamiento operativo desde los centros de distribución Ramírez y Ejército.

Según se informó oficialmente, las tareas requerirán un corte programado del suministro de agua o se registrará baja presión, que podría afectar durante la jornada a distintos sectores del ejido urbano, situado hacia el oeste de calles Ayacucho, Artigas, y zonas aledañas.

Se trata de los últimos pasos en la obra que comenzó en el mes de julio con el objetivo principal de mejorar el servicio en la zona oeste de la ciudad. Esta mejora en la infraestructura, logrará un incremento del caudal disponible para su distribución, lo que permitirá planificar dicha distribución en función de la demanda.

La intervención se enmarca en el Plan de Fortalecimiento del Agua Potable, una iniciativa que busca modernizar la red de distribución y mejorar la eficiencia del servicio en toda la ciudad.

La obra permitirá incrementar el volumen de agua potabilizada que se envía desde la Planta Echeverría al Centro Distribuidor Ramírez, optimizando la provisión hacia la zona oeste de Paraná, donde el crecimiento poblacional ha generado una mayor demanda en los últimos años.

Se recomienda a los usuarios que adopten las previsiones correspondientes y realicen un uso racional del agua almacenada en los tanques domiciliarios de reservas, que ante estas circunstancias permite contar con el suministro para las actividades esenciales del hogar.

Tareas a realizar

El corte de impulsión debe realizarse para vaciar la cañería de 750 mm y colocar un ramal T en el manifold de salida del bombeo del suministro potabilizado que alimentará la nueva tubería en ejecución, que se extiende a lo largo de casi 5.500 metros, hasta la planta y cisterna de avenida Ramírez.

Esta intervención programada se desarrolla en el marco del programa «Obras de Impulsión» contenido en el Plan de Fortalecimiento del Agua Potable de Paraná, para ampliar la disponibilidad del recurso y es financiada con recursos 100% paranaenses.

Al mismo tiempo, se aprovechará la disponibilidad de tiempo para realizar una obra de renovación y modernización del equipamiento en la sala de bombas de la planta Echeverría: se colocará una electrobomba recientemente adquirida por la Municipalidad, que permitirá dar sustentabilidad, mayor eficiencia y productividad en la administración y gestión del servicio público.

Normalización del servicio

Se estima que la obra se extenderá durante la tarde. La reanudación posterior del abastecimiento de agua a los hogares será gradual y progresiva, ya que previamente deberán recuperarse los niveles de reservas de agua en los centros de distribución Ramírez y Ejército, necesarios para inyectar presión al suministro para su distribución por la red pública. La normalización del servicio tenderá a generalizarse durante la madrugada.

Asimismo, en algunos sectores acotados de la zona ubicada hacia el este de calles Ayacucho y Artigas, podría registrarse una eventual y transitoria baja presión del servicio, mientras se desarrolle solo una de las distintas operaciones que se efectuarán para la modernización de la sala de bombas de la planta Echeverría.

Desde el municipio destacaron que esta etapa representa un avance fundamental dentro del programa de mejoras en el sistema de agua potable y que los trabajos se financian íntegramente con recursos municipales.

El objetivo central es lograr un servicio más eficiente, con mayor capacidad operativa y sustentabilidad, garantizando la cobertura para todos los barrios de la capital entrerriana.