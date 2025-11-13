Provinciales

Agentes de policía de distintas provincias fueron recibidos por el presidente de la Cámara de Diputados

Gustavo Hein recibió a participantes del 1º Curso de Capacitación en Protección de Personalidades y Autoridades Gubernamentales, organizado por la Policía de Entre Ríos y desarrollado del 10 al 14 de noviembre en Paraná.

Agentes de policía provenientes de Salta, Córdoba, San Luis, Chaco, La Rioja y Entre Ríos asistieron al 1° Curso de Capacitación en Protección de Personalidades y Autoridades Gubernamentales, organizado por la Policía de Entre Ríos, y realizado del 10 al 14 de noviembre, en Paraná.

Los 28 inscriptos, oriundos de diferentes lugares el país, disfrutaron de una visita guiada por la Cámara de Diputados, Salón Blanco y Museo de Casa de Gobierno, a cargo del especialista Julio Ormaechea.

Los participantes fueron recibidos por el presidente Gustavo Hein, quien les dio la bienvenida y acompañó en su visita al histórico recinto de la Cámara de Diputados. Luego, realizaron una visita guiada a cargo del taquígrafo especialista Julio Ormaechea, que incluyó el Salón Blanco y el Museo de Casa de Gobierno.

