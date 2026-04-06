Un niño fue atropellado por un tractor y está grave

El accidente ocurrió en la zona rural de Urdinarrain. El menor sufrió severos traumatismos y fue trasladado de urgencia al Hospital San Roque de Paraná, donde permanece en estado crítico.

Un niño de 8 años permanece internado en grave estado tras haber sido atropellado por un tractor en un establecimiento rural cercano a Urdinarrain.

El hecho ocurrió este domingo por la mañana en un tambo ubicado en la zona de Aldea San Antonio, en el departamento Gualeguaychú.

Según se informó, el menor cayó de un tractor que era conducido por su padre y, en ese momento, fue alcanzado por la rueda trasera del vehículo, lo que le provocó graves lesiones.

Tras el accidente, el niño fue trasladado consciente al Hospital Centenario de Gualeguaychú, donde los médicos constataron una contusión pulmonar y múltiples traumatismos en distintas partes del cuerpo.

Sin embargo, debido a la gravedad de su estado, se dispuso su derivación al Hospital San Roque, donde ingresó con estado reservado y riesgo de vida.

El caso generó preocupación en la comunidad rural, mientras se aguarda la evolución del menor.