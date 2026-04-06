“Última Semana Santa”: clausuraron un evento con estudiantes en un boliche de Paraná

Personal municipal y policial suspendió una fiesta de alumnos secundarios en un local del centro de la ciudad, este domingo.

El hecho sucedió la noche de este domingo, en el festejo de “Última Semana Santa” (USS), que congregó a alumnos que finalizan la escuela este 2026.

La Municipalidad de Paraná dispuso la clausura en un bar de calle Corrientes. El festejo, similar a la modalidad del Último Primer Día (UPD), fue suspendido de manera inmediata tras detectarse faltas en los permisos necesarios para este tipo de actividades.

En el procedimiento también participó personal policial, que prestó colaboración para el desalojo ordenado del establecimiento y el control de las inmediaciones.

Otro evento, sin complicaciones

Por otro lado, desde la Jefatura Departamental informaron que uniformados trabajaron en la zona de la costanera, en el bolicho Full Moon, donde hubo un encuentro de aproximadamente 300 visitantes, que finalizó sin complicaciones y con una desconcentración fluida.

(Ahora)