Volcó un camión que transportaba madera sobre la ruta nacional 127

El camionero, oriundo de la provincia de Misiones, transportaba madera desde Misiones hacia Mendoza cuando, por motivos que tratarán de establecerse de forma fehaciente, perdió el control del rodado, despistó y terminó volcando el vehículo.

El conductor de un camión Iveco perdió el control y volcó sobre el kilómetro 220 de la ruta nacional 127. Como consecuencia del accidente, que se registró minutos antes de la 4 de la madrugada de este jueves, afortunadamente, no se reportaron heridos de gravedad.

Fuentes policiales confirmaron que el camionero, oriundo de la provincia de Misiones, transportaba madera desde Misiones hacia Mendoza cuando, por motivos que tratarán de establecerse de forma fehaciente, perdió el control del rodado, despistó y terminó volcando el vehículo.

El conductor y su acompañante se encontraban sin lesiones.

Intervinieron en el siniestro, personal policial de la comisaría Calandria y el superior de turno dependiente de la Departamental Federal.

