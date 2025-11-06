Locales

Este viernes hay asueto en la comuna de Paraná por el día del empleado municipal

La Municipalidad de Paraná trasladó al viernes 7 de noviembre el asueto administrativo en conmemoración del Día del Empleado Municipal que se celebra cada 8 de noviembre.

Cada 8 de noviembre se conmemora el Día del Trabajador Municipal, y teniendo en cuenta que este año cae sábado, la Municipalidad de Paraná dispuso el asueto para este viernes 7.

Por tal motivo, mañana no habrá atención al público en oficinas y dependencias municipales de la capital entrerriana.

El 8 de noviembre se conmemora el Día del Trabajador Municipal, ya que la historia rememora la jornada del año 1959 en que se creaba y constituía la Confederación de obreros y Empleados Municipales de Argentina).

“Resulta una oportunidad propicia para expresar un merecido reconocimiento a todos los trabajadores que día a día contribuyen con su esfuerzo y dedicación, al sostenimiento y crecimiento del Municipio, y de esta forma, al progreso de la ciudad”, se destaca en el decreto que establece el asueto.

En los considerandos se dispone que no se computen los plazos procesales administrativos y en caso de operar en esta fecha el vencimiento de pago de algún tributo, el mismo deberá trasladarse al día siguiente hábil. Asimismo, se dispondrán guardias en los servicios esenciales e indispensables.

