Abren nueva convocatoria para capacitar a personas mayores en el uso de celulares y tecnología

El Gobierno de Entre Ríos abrió las inscripciones para una nueva edición de Mayores Conectados, el programa gratuito que brinda herramientas prácticas a las personas mayores para que puedan desenvolverse con mayor seguridad y autonomía en el uso de la tecnología. La iniciativa ya capacitó a 3.700 entrerrianos y entrerrianas en más de 40 localidades de la provincia.

Esta semana, un nuevo grupo de 50 personas mayores recibió sus diplomas tras completar las cuatro semanas de formación en Paraná. Con la finalización de esta cohorte, se abre una nueva convocatoria para quienes quieran sumarse al programa, que comenzará el martes 22 de septiembre.

Durante los encuentros, las y los participantes aprenden, paso a paso, a utilizar el Home Banking, acceder a la plataforma Mi Entre Ríos y al recibo de sueldo digital, realizar trámites online y reconocer y prevenir estafas virtuales.

La propuesta es organizada por la Secretaría General de la Gobernación, a través de la Secretaría de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación de Entre Ríos, junto al Banco Entre Ríos, la Policía y la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia.

Las capacitaciones se desarrollan en un formato dinámico y participativo, con acompañamiento personalizado y contenidos adaptados a las necesidades de las personas mayores. La nueva edición comenzará el martes 22 de septiembre y se realizará durante cuatro jornadas, los días martes de 10 a 12 en MiradorTEC, ubicado en Gregoria Matorras 859, sobre las barrancas de la ciudad de Paraná.

La participación es libre y gratuita, con cupos limitados. Las personas interesadas pueden inscribirse de manera presencial en la Caja de Jubilaciones (Andrés Pazos 127) por las mañanas de 7 a 13, o comunicándose por WhatsApp con la Secretaría de Modernización provincial al 343 6230099.

Con 3.700 personas capacitadas en más de 40 localidades entrerrianas, Mayores Conectados continúa ampliando su alcance como una política de inclusión digital que busca reducir brechas y acercar herramientas que faciliten la vida cotidiana de las personas mayores.