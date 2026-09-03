Avanzan las obras de recuperación vial con hormigón sobre avenida Ramírez

La Municipalidad reconstruye un sector de la calzada en la intersección con calle Tala, en una zona de intenso tránsito. Los trabajos forman parte de la segunda etapa del plan, que también incluye intervenciones de bacheo y mantenimiento en distintos puntos de la ciudad, con la aplicación de unas 140 toneladas de material asfáltico.

En el marco de la segunda etapa del plan de recuperación de la trama vial urbana “Calle a Calle”, la Municipalidad de Paraná continúa con intervenciones en distintos sectores de la ciudad. Entre los trabajos que se llevan adelante, cuadrillas municipales ejecutan tareas de reconstrucción y bacheo en hormigón sobre avenida Ramírez, en su intersección con calle Tala, en la zona del Colegio Don Bosco.

La intervención demandó la extracción del sector dañado, la remoción del material deteriorado y el posterior volcado de hormigón elaborado. El objetivo es recuperar las condiciones de circulación en un punto por el que transita habitualmente un importante caudal vehicular y unidades del transporte público.

Como es habitual en este tipo de trabajos, se solicita a automovilistas, transportes escolares y peatones circular con precaución, respetar la cartelería de advertencia y anticipar las maniobras, especialmente en los horarios de entrada y salida del alumnado.

Intervenciones en distintos sectores

De manera paralela, el plan Calle a Calle continúa con un cronograma integral de recuperación de la trama vial en distintos corredores estratégicos y barrios de la capital entrerriana. Durante las últimas intervenciones se aplicaron unas 140 toneladas de material asfáltico, tanto en frío como en caliente, según los requerimientos técnicos de cada sector.

En jurisdicción de las vecinales Antonini y Cuarteles se realizaron trabajos de bacheo con asfalto en frío, donde se colocaron 31 toneladas de material en distintas calles.

A su vez, se aplicaron 40 toneladas de asfalto en caliente en arterias de alta circulación y en el área central de Paraná. Los trabajos comprendieron el corredor Blas Parera, entre avenida Circunvalación y Juan Ambrosetti; el corredor Ambrosetti, entre Blas Parera y avenida Ramírez; y avenida Almafuerte, entre Dr. Héctor Maya y avenida Pedro Zanni.

En el microcentro, las tareas incluyeron la reparación de aperturas realizadas por servicios sanitarios sobre calles Salta, La Paz, Colón y Cervantes.

También se llevaron adelante trabajos de mantenimiento con asfalto en frío en el barrio AATRA, donde se destinaron 28 toneladas de material para mejorar la circulación interna.

Por otra parte, en un nuevo despliegue realizado el jueves pasado se aplicaron 40 toneladas de asfalto en caliente en distintos puntos de la ciudad. En el área central se efectuaron trabajos de bacheo general y reparación de intervenciones sanitarias sobre calles Villaguay, Gualeguaychú, Bulevar Moreno y Salta. Además, se recompuso la dársena de colectivos de plaza Alberdi.

Las acciones también alcanzaron a avenida Ramírez, en el tramo comprendido entre avenida de las Américas y Bulevar Racedo, y a avenida Almafuerte, entre 3 de Febrero y avenida Zanni.

De esta manera, la Municipalidad continúa con la segunda etapa del programa Calle a Calle, que combina intervenciones de distinta complejidad para recuperar y mejorar progresivamente las condiciones de la red vial urbana.