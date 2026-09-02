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El Gobierno fijó el salario mínimo para los próximos ocho meses

El Gobierno fijó el salario mínimo para los próximos ocho meses
El Poder Ejecutivo estableció un nuevo sistema que se extenderá hasta abril. En la primera actualización escalará a $383.800; en la última llegará a $437.000.

El Gobierno fijó un nuevo esquema de actualizaciones del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) que regirá a partir de septiembre de 2026 y se extenderá hasta abril de 2027. La medida, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, se dio de manera unilateral ante la falta de consenso entre sindicatos y empleadores, informó La Nación.

A partir de septiembre, el ingreso mínimo pasa a $383.800, mientras que en octubre se ubicará en $391.200, en noviembre en $398.800 y en diciembre en $406.400. Desde el próximo año, el salario será de $414.200 en enero, $422.000 en febrero, $429.600 en marzo y $437.000 en abril.

A su vez, la resolución también sujeta una actualización del mecanismo de la prestación por desempleo, que será equivalente al 75% del salario mensual neto más alto que el trabajador haya percibido en los seis meses previos al final de la relación laboral. Además, contará con un piso y un tope directamente vinculados al SMVM: en ningún caso podrá ser inferior al 50% del salario mínimo vigente ni superior al 100%.

El último régimen había sido establecido en diciembre de 2025 y fijó una suba escalonada desde el último mes de 2025 hasta agosto de 2026. En esa ocasión, la primera actualización del salario mínimo fue de $334.800 y llegó a ser hasta de $376.600.

En cuánto quedará el salario mínimo durante los próximos meses

Septiembre: $383.800

Octubre: $391.200

Noviembre: $398.800

Diciembre: $406.400

Enero: $414.200

Febrero: $422.000

Marzo: $429.600

Abril: $437.000

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