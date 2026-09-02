El Gobierno fijó el salario mínimo para los próximos ocho meses

El Poder Ejecutivo estableció un nuevo sistema que se extenderá hasta abril. En la primera actualización escalará a $383.800; en la última llegará a $437.000.

El Gobierno fijó un nuevo esquema de actualizaciones del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) que regirá a partir de septiembre de 2026 y se extenderá hasta abril de 2027. La medida, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, se dio de manera unilateral ante la falta de consenso entre sindicatos y empleadores, informó La Nación.

A partir de septiembre, el ingreso mínimo pasa a $383.800, mientras que en octubre se ubicará en $391.200, en noviembre en $398.800 y en diciembre en $406.400. Desde el próximo año, el salario será de $414.200 en enero, $422.000 en febrero, $429.600 en marzo y $437.000 en abril.

A su vez, la resolución también sujeta una actualización del mecanismo de la prestación por desempleo, que será equivalente al 75% del salario mensual neto más alto que el trabajador haya percibido en los seis meses previos al final de la relación laboral. Además, contará con un piso y un tope directamente vinculados al SMVM: en ningún caso podrá ser inferior al 50% del salario mínimo vigente ni superior al 100%.

El último régimen había sido establecido en diciembre de 2025 y fijó una suba escalonada desde el último mes de 2025 hasta agosto de 2026. En esa ocasión, la primera actualización del salario mínimo fue de $334.800 y llegó a ser hasta de $376.600.

En cuánto quedará el salario mínimo durante los próximos meses

Septiembre: $383.800

Octubre: $391.200

Noviembre: $398.800

Diciembre: $406.400

Enero: $414.200

Febrero: $422.000

Marzo: $429.600

Abril: $437.000