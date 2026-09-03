Pusieron en funciones al nuevo Director de Defensa Civil

En el marco de la reorganización operativa dispuesta por el Gobierno provincial ante la emergencia hídrica vigente, el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, formalizó la puesta en funciones del nuevo titular de Defensa Civil, Víctor Alfonso Chanenko.

La designación se instrumentó mediante el Decreto N° 2845 del Poder Ejecutivo provincial, con vigencia a partir del 31 de agosto de 2026.

La medida se enmarca en un proceso estratégico de reorganización integral de la Dirección de Defensa Civil, dependiente de la cartera de Seguridad y Justicia, cuyo funcionamiento debe garantizarse de forma continua e ininterrumpida debido al estado de Emergencia Hídrica declarado en todo el territorio provincial mediante el Decreto N° 2660/2026 GOB.