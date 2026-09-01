Choque fatal en la ruta 12

Murió una mujer de 66 años oriunda de Nogoyá y hay otras tres heridas de gravedad. La víctima fatal iba en una camioneta de Desarrollo Social. Un camionero santafesino quedó involucrado en el impacto.

Una persona murió este martes por la mañana tras un choque frontal entre una Renault Kangoo y un camión Iveco Daily en la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 378, en jurisdicción de Aranguren, departamento Nogoyá.

El siniestro vial ocurrió alrededor de las 6, cuando, por circunstancias que son materia de investigación, la Renault Kangoo y el camión colisionaron de frente.

Como consecuencia del fuerte impacto, murió una persona y hasta el momento no trascendieron sus datos filiatorios.

En el lugar trabajó personal policial y se realizaron las actuaciones correspondientes para establecer la mecánica del accidente y determinar las circunstancias que derivaron en la colisión.

Tras la intervención de los equipos de emergencia y seguridad, el tránsito en la zona fue liberado. La investigación quedó en manos de la Justicia.

La camioneta pertenecía a Desarrollo Social de la Municipalidad de Nogoyá y era conducida por una mujer que trasladaba a otras tres personas. Como consecuencia del violento impacto frontal, una de las ocupantes, de 66 años, falleció.

Las tres sobrevivientes sufrieron lesiones de gravedad y fueron derivadas de urgencia para recibir atención médica. Dos de ellas fueron trasladadas a centros asistenciales de la zona, entre ellos el hospital de Ramírez, mientras que otra víctima fue derivada al Hospital San Martín de Paraná debido a la gravedad de su estado.

En tanto, el otro vehículo involucrado fue un camión Iveco Daily, cuyo conductor es oriundo de San Jerónimo, provincia de Santa Fe. De acuerdo con las primeras precisiones aportadas por Koch, el camionero se dirigía hacia Gualeguaychú cuando se produjo la colisión.

El choque ocurrió alrededor de las 6 de este martes y provocó un importante operativo en el lugar. Personal policial y equipos de emergencia trabajaron para asistir a las víctimas y realizar las primeras actuaciones.

Ahora, la investigación busca determinar cómo se produjo el choque frontal y por qué ambos vehículos terminaron impactando sobre la Ruta 12. La causa quedó a disposición de la Justicia, mientras se aguardan las pericias correspondientes.

(Ahora)