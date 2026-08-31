Choque frontal en la ruta Rosario-Victoria

Un grave accidente entre un camión y un auto provocó la derivación a Rosario de cuatro personas lesionadas y la interrupción total del tránsito por varias horas.

Un choque frontal entre un camión y un auto dejó cuatro heridos este lunes por la mañana en el puente Rosario-Victoria, sobre la Ruta 174. El siniestro ocurrió a pocos metros del peaje y obligó a interrumpir el tránsito en ambas manos.

El accidente se registró alrededor de las 5:05, en el kilómetro 8,2, en el sector conocido como puente Paranacito-Rosario. Por causas que son investigadas, un camión y un auto chocaron de frente.

Como consecuencia del impacto, cuatro personas resultaron heridas y fueron trasladadas a la ciudad de Rosario para recibir atención médica. Su estado de salud se mantiene bajo reserva.

El auto involucrado quedó dado vuelta sobre la traza, mientras que la presencia de ambos vehículos obligó a mantener cortada la Ruta 174. En el lugar se aguardaba la llegada de los peritos para determinar cómo ocurrió el choque.

En tanto, el conductor del camión fue trasladado para realizarle un dosaje de sangre, como parte de las actuaciones posteriores al siniestro.

El corte generó una importante acumulación de vehículos y largas demoras para quienes intentaban circular entre Rosario y Victoria.