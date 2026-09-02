Pagarán por complementaria retroactivos y un código a jubilados entrerrianos

La Caja de Jubilaciones confirmó un pago complementario para el 5 de septiembre. Alcanzará a escalafones específicos y también incluirá el código 1650.

La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos informó que el próximo 5 de septiembre realizará un pago por complementaria que incluirá cuotas pendientes de retroactivos correspondientes a distintos escalafones y la liquidación del denominado código 1650.

De acuerdo con la comunicación oficial, el cronograma comprenderá los retroactivos pendientes de los escalafones Bancario, Justicia, Energía, Judicial y Legislativo. El organismo previsional confirmó que esas sumas serán acreditadas mediante una liquidación complementaria. Esta situación también alcanzó al sector docente.

Además, la Caja indicó que “se incluirá por complementaria el código 1650”. De esta manera, ambos conceptos serán abonados en la misma fecha prevista para el sábado 5 de septiembre.

El anuncio tras el inicio del cronograma de haberes

La comunicación se conoció luego de que esta semana comenzara el cronograma de pagos de la administración pública provincial, que comprende tanto a trabajadores activos como a jubilados y pensionados entrerrianos.

En ese marco, jubilados que percibieron sus haberes durante el primer tramo del cronograma advirtieron diferencias respecto de las liquidaciones anteriores. En algunos casos, los montos cobrados fueron hasta 100.000 pesos inferiores a los esperados.

El anuncio de la Caja precisó la fecha en la que se abonarán por complementaria los conceptos informados, aunque la comunicación difundida no detalló montos individuales, ya que estos dependerán de la situación correspondiente a cada beneficiario.

Cómo sigue el cronograma de pagos