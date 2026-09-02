Femicidio en Concordia: mujer murió golpeada por su pareja quien reconoció el hecho

El hombre se presentó en la Comisaría Sexta y admitió haber golpeado la cabeza de la mujer contra el piso. La víctima tenía además lesiones visibles en distintas partes del cuerpo, algunas de vieja data. Fue detenido por orden del fiscal.

Un nuevo femicidio conmociona a Concordia en las primeras horas de este miércoles, luego que una mujer identificada como Paola Mercedes Rigoni, de 47 años, murió luego de sufrir una violenta agresión en una vivienda ubicada en inmediaciones de la cortada Entre Ríos y Pública 4, en la zona La Bianca.

De acuerdo a las primeras confirmaciones obtenidas, el hecho se produjo luego de una discusión entre Rigoni y su pareja, identificado como Leandro José Sigwardt, de 46 años. Tras el episodio, el hombre se presentó en la Comisaría Sexta y manifestó como argumento que ambos se habían agredido físicamente.

Reconocimiento del hecho

En su relato ante los efectivos, Sigwardt reconoció haber golpeado la cabeza de la mujer contra el suelo y aseguró desconocer en qué estado se encontraba.

Cuando el personal policial llegó a la vivienda, encontró a Rigoni tendida en el piso. Personal de salud constató que presentaba bajos signos vitales y dispuso su inmediato traslado al Hospital Delicia Concepción Masvernat.

Sin embargo, al arribar al nosocomio, la mujer ya no presentaba signos vitales. Los profesionales realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero no lograron reanimarla.

Las lesiones y la intervención de la Fiscalía de Género

Un dato que adquiere especial relevancia para la investigación es que, según consignó la Policía, Rigoni ingresó al hospital con lesiones visibles en sus extremidades y otras lesiones de vieja data.

En el lugar trabajó personal de la División Policía Científica, mientras que tomó intervención el Fiscal de Género, Mauro Jaume.

El funcionario judicial dispuso la realización de la autopsia para determinar las causas concretas del fallecimiento y ordenó la aprehensión de Sigwardt, quien quedó a disposición de la Justicia.

La investigación apunta a reconstruir las circunstancias en las que se produjo el ataque y establecer las responsabilidades penales correspondientes.

El caso es investigado como un femicidio, en el marco de una situación de violencia ejercida contra una mujer por parte de quien era su pareja.

Dónde pedir ayuda ante una situación de violencia de género

Ante una situación de violencia, desde los organismos públicos se subraya que no hay que esperar a que la agresión llegue a una instancia extrema para pedir ayuda.

La Línea 144 brinda atención, contención y asesoramiento de manera gratuita durante las 24 horas, los 365 días del año. También permite consultar por los espacios de asistencia disponibles en cada localidad.

La Línea 144 no reemplaza una denuncia policial: su función es brindar contención, orientación y asesoramiento a quienes atraviesan situaciones de violencia de género.

Si vos o alguien que conocés está atravesando una situación de violencia, pedir ayuda puede salvar una vida.

(Diario Río Uruguay)