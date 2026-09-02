Concordia prepara un mes de ferias para acompañar a emprendedores locales

Será en septiembre, con el objetivo de acompañar el trabajo de productores de la economía social

La Municipalidad de Concordia, a través de la Subsecretaría de Desarrollo y Emprendedurismo, anunció el cronograma de ferias y espacios de comercialización que se desarrollarán durante septiembre con el objetivo de acompañar y promocionar el trabajo de emprendedores y productores de la economía social.

Las propuestas incluirán distintas jornadas en espacios públicos de la ciudad, donde los vecinos podrán recorrer los puestos, conocer productos elaborados localmente y acompañar las diferentes iniciativas que forman parte del sector emprendedor concordiense.

La plaza 25 de Mayo volverá a reunir a emprendedores

Una de las actividades previstas será la Feria de Emprendedores de la Economía Social, que se llevará adelante en la plaza 25 de Mayo con una amplia variedad de productos y propuestas desarrolladas por emprendedores locales.

La feria tendrá lugar los días jueves 3 y viernes 4 de septiembre; miércoles 9 y jueves 10; y miércoles 16 y jueves 17. En cada una de las jornadas, los puestos estarán abiertos al público en el horario de 8 a 20.

De esta manera, durante la primera quincena del mes se desarrollarán seis jornadas destinadas a generar un espacio directo de comercialización entre los emprendedores y la comunidad, consignó Diario Río Uruguay.

El Paseo del Río tendrá una nueva edición

Por otra parte, el domingo 6 de septiembre se realizará una nueva edición de la Feria Paseo del Río – Edición Invierno, una propuesta que reúne a emprendedores y productores locales en un espacio al aire libre.

La actividad se desarrollará entre las 14 y las 18 horas en el Parque San Carlos, en la zona comprendida por las calles Belgrano y Arruabarrena.

Desde el Municipio destacaron “la importancia de sostener este tipo de propuestas, que permiten dar mayor visibilidad a los productos locales, fortalecer los proyectos de los emprendedores y generar nuevos espacios de comercialización”. Además, señalaron que estas iniciativas “buscan continuar promoviendo el desarrollo de la economía social en Concordia y acercar a los vecinos alternativas para acompañar la producción local”.