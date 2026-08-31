Motociclista fue hospitalizado tras chocar con un auto

La colisión ocurrió durante la mañana de este lunes y dejó a un motociclista de 35 años con un fuerte dolor en el tobillo derecho. El hombre fue trasladado al Hospital San Martín, mientras se aguardaban los resultados de los estudios médicos.

Un fuerte accidente ocurrió durante la mañana de este lunes en la intersección de las calles Brown y Zeballos, en Paraná. El siniestro involucró a una motocicleta y un Volkswagen Fox.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el automóvil era conducido por una mujer que intentaba girar desde Brown hacia Zeballos cuando, por causas que deberán establecerse, se produjo la colisión con la moto que circulaba por Brown en sentido contrario.

El motociclista, un hombre de 35 años, manifestó un intenso dolor en el tobillo derecho. Ante esa situación, fue asistido y trasladado al Hospital San Martín para recibir atención médica.

Aguardaban los resultados de los estudios

En el centro asistencial se le practicarían estudios para determinar el alcance de la lesión. Hasta el momento no se informó oficialmente si sufrió alguna fractura.

La conductora del Volkswagen Fox permaneció en el lugar mientras se desarrollaban las tareas posteriores al accidente. Tanto ella como el motociclista se dirigían hacia sus respectivos trabajos cuando ocurrió el choque.

Personal de la Comisaría Cuarta y de Policía Científica trabajó en la zona para realizar las actuaciones y establecer la mecánica de la colisión.

Restricciones al tránsito

Como consecuencia del operativo, la circulación sobre Brown quedó interrumpida momentáneamente entre Zeballos y Ayacucho. Los vehículos de menor porte debieron utilizar recorridos alternativos.

Durante la restricción solamente se permitió el paso de camiones y colectivos debido a las dificultades que presentan esos vehículos para desviarse por Zeballos, una calle de menor ancho.

El tránsito comenzó a acumularse durante las primeras horas de la jornada por el movimiento hacia los lugares de trabajo.