Nuevo operativo de ablación de órganos en Paraná

En la madrugada de este jueves se concretó un nuevo operativo de ablación de órganos en el hospital San Martín. Tres personas en lista de espera, entre ellas un niño de 10 años, se beneficiarán con los trasplantes.

Durante la madrugada de este jueves se llevó a cabo un nuevo operativo de ablación de órganos en el hospital San Martín de Paraná, que movilizó a equipos médicos provenientes de distintos puntos del país.

El procedimiento, que se extendió durante varias horas, requirió un intenso trabajo logístico que incluyó traslados hacia el aeropuerto de la capital entrerriana. En esas tareas participaron dotaciones de Bomberos Voluntarios de Paraná, quienes trabajaron durante gran parte de la noche para garantizar el éxito del operativo, que culminó alrededor de las 7 de la mañana de este jueves.

Tres personas en lista de espera, entre ellas un niño de 10 años, se beneficiarán con los trasplantes a partir de este procedimiento de donación de órganos y tejidos, que también comprendió la ablación de córneas.

Con este procedimiento, ya se realizaron 61 donaciones en la provincia en lo que va del año.

El Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Entre Ríos (Cucaier) destacó la experiencia y el compromiso de la Unidad Coordinadora de Trasplante y de todo el personal del hospital San Martín que acompañó el proceso de donación.