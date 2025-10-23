Allanamientos en Paraná: cayó “Tavi” Celis y otras 10 personas de su banda narco

Más de 20 procedimientos en barrios de la ciudad y la unidad penal terminaron con el conocido narco otra vez involucrado en narcotráfico. Manejaba la venta de droga desde la cárcel y tenía salidas sociofamilaires. Decomisaron cocaína, marihuana y armas.

La Policía de Entre Ríos dio detalles este jueves por la mañana de los 22 allanamientos que realizó en la madrugada en varios barrios y en la cárcel de la ciudad en investigación por una causa federal de narcotráfico. Uno de los detenidos es el veterano y conocido narcotraficante local Daniel “Tavi” Celis.

La causa llevaba un año y medio de investigación, según dijo el jefe de la Policía, Claudio González. Los procedimientos fueron en los barrios Bajada Grande, Mosconi y Paraná XVI y en pabellones de la Unidad Penal 1.

Participaron 240 efectivos, hubo 11 detenidos y se secuestraron de 1,4 kilo de marihuana, unas 600 dosis de cocaína, dos armas de fuego, una balanza de precisión, una moto y 11 millones de pesos.

Si bien las autoridades policiales no confirmaron la identidad de los detenidos, se supo que entre ellos está el líder de la banda, “Tavi” Celis, quien estaba desde el año pasado con salidas sociofamiliares. Manejaba el negocio narco desde la cárcel y durante sus horas de libertad, con colaboración de sus familiares.

La Policía confirmó que los detenidos serán trasladados a la Unidad Penal Nº1 y a la Nº6 de mujeres de Paraná.

El negocio desde la cárcel

Daniel “Tavi” Celis, próximo a cumplir 50 años, fue condenado en 2019 en las históricas causas Narcoavioneta y Narcomunicipio, cuando también fue sentenciado en un hecho inédito el ex intendente de Paraná, Sergio Varisco (fallecido en 2021).

En 2021 a “Tavi” le unificaron las condenas por esas dos causas y otra del año 2016, cuando había sido condenado por un violento robo en una estancia de la zona de Las Cuevas, en el departamento Diamante. Le dictaron 15 años de prisión por todos sus delitos.

Durante muchos años manejó la venta de droga en una importante zona del oeste de Paraná al frente de una organización eminentemente familiar, con epicentro en el barrio Paraná XVI. Según se comprobó en la causa que derivó en los allanamientos de este jueves, “Tavi” seguía activo en el negocio narco incluso desde la prisión.

En 2024 había accedido al beneficio de salidas sociofamiliares y laborales, con permiso para trabajar en la carnicería que alquila en su casa del barrio y para pasar los domingos en familia. Este año había pedido la libertad condicional, pero se la habían negado.